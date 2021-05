Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Αύξηση ρεκόρ στην χρήση κοκαΐνης και αντικαταθλιπτικών την χρονιά της πανδημίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έως και τρεις φορές έχει αυξηθεί η χρήση κοκαΐνης έως και το Μάρτιο του 2021, σύμφωνα με τις αναλύσεις των λυμάτων της.

Της Κέλλυς Χεινοπώρου



Ρεκόρ στην χρήση ναρκωτικών ουσιών και αντικαταθλιπτικών έκαναν οι Έλληνες την χρονιά της πανδημίας. Έως και τρεις φορές έχει αυξηθεί η χρήση κοκαΐνης έως και το Μάρτιο του 2021 , σύμφωνα με τις αναλύσεις των λυμάτων της.

Η παρακολούθηση ψυχοτρόπων και ναρκωτικών ουσιών στα λύματα της Αττικής ξεκίνησε το 2010. Στη δεκαετία της οικονομικής κρίσης σημειώθηκε αύξηση στην χρήση ναρκωτικών ουσιών. Τα τελευταίο χρόνο όμως της πανδημίας , οι αναλυτές του εργαστηρίου αναλυτικής χημείας του ΠανΑΘηνών είδαν μια νέα πανδημία, μέσα στην πανδημία: αυτή της αύξησης ρεκόρ στην χρήση κοκαΐνης και αντικαταθλιπτικών

Ο καθηγητής Αναλυτικής Χημείας του Πανεπιστημίου Αθηνών, Νίκος Θωμαΐδης, εδώ και δύο δεκαετίες αναλύει τα λύματα της πρωτεύουσας. Η τελευταία χρονιά τον έχει προβληματίσει καθώς στις αναλύσεις βλέπει ανησυχητική αύξηση ρεκόρ στην χρήση κοκαΐνης.



Πιο συγκεκριμένα ,από τον Μάρτιο του 2019 , που η κατανάλωση ήταν 482 γρ. την ημέρα, στο πρώτο lockdown τον Μάρτιο του 2020, φτάσαμε σε διπλασιασμό, στο δεύτερο lockdown τον Νοέμβριο σε τετραπλασιασμό , ενώ ως το Μάρτιο του 2021 η κατανάλωση κοκαΐνης έφτασε πέντε φορές υψηλότερη από τον Μάρτιο του 2019.

Τον Μάρτιο του 2021 καταγράφηκε και η μεγαλύτερη κατανάλωση αντικαταθλιπτικών σε σχέση με τη χρονιά πριν από την πανδημία.



Για να αντιμετωπίσουμε την αβεβαιότητα της πανδημίας, τον φόβο ενός άγνωστου ιου , αλλά και την πλήξη του εγκλεισμού πολλοί θα καταφύγουν λένε οι ειδικοί στην χρήση ουσιών για να βρουν ανακούφιση.

Ειδήσεις σήμερα:

Open Μαδρίτης: Η Σάκκαρη στους “16”

Amber Alert: Θρίλερ με την εξαφάνιση 15χρονου

Θρήνος για τον ξαφνικό θάνατο 30χρονης εγκύου