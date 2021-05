Life

Ποιος χορός μπορεί να αλλάξει την τύχη σου στον έρωτα

Αν σκέφτεσαι στο μέλλον να ξεκινήσεις μαθήματα χορού, φρόντισε να επιλέξεις έξυπνα.

Θα το φανταζόσουν ποτέ; Ότι η μορφή άσκησης ή το είδος χορού που μπορεί να επιλέξεις μπορεί να δώσει ώθηση στον ερωτικό σου μαγνητισμό; Γι’ αυτό αν σκέφτεσαι στο μέλλον να ξεκινήσεις μαθήματα χορού, φρόντισε να επιλέξεις έξυπνα. Ιδιαίτερα αν είσαι από τη φύση σου ντροπαλή, εσωστρεφής και γενικά διστακτική στις συναστροφές ή το φλερτ με το άλλο φίλο, είναι βέβαιο ότι αυτό που έχουμε να σου προτείνουμε σίγουρα σε ενδιαφέρει.

Η Δέσποινα Κουκλάκη, Καθηγήτρια χορού, μας έδωσε περισσότερες πληροφορίες για το χορό salsa που θεωρείται ότι απογειώνει τον ερωτικό μαγνητισμό.

Μείξη λατινοαμερικάνικων και αφρoκαραιβικών στοιχείων χορού, η salsa έχει τον ίδιο ρυθμό με τον mambo αλλά το στυλ της είναι λιγότερο σοφιστικέ. Είναι γρήγορος χορός με ελευθερία κινήσεων και πολλές στροφές.

