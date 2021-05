Κοινωνία

Οι βρεφονηπιακοί σταθμοί ανοίγουν στις 17 Μαΐου

Τι απάντησε η Β. Παπαευαγγέλου στις αιτιάσεις γονέων και κομμάτων για το μη άνοιγμα των σταθμών απο την Δευτέρα.

Το άνοιγμα των βρεφονηπιακών σταθμών στις 17 Μαΐου, ανακοίνωσε η κ. Βάνα Παπαευαγγέλου κατά την ενημέρωση του Υπουργείου Υγείας για την πορεία της πανδημίας, απαντώντας έτσι στις αιτιάσεις απο γονείς και κόμματα για την εν λόγω απόφαση.

Η κ. Παπαευαγγέλου υπενθύμισε πως βρέφη και μικρά παιδιά κάτω των 4 ετών δεν φορούν μάσκα. Αναφερόμενη στην αναβολή του ανοίγματός τους κατά μία εβδομάδα, είπε πως η απόφαση βασίστηκε στην επιφύλαξη των ειδικών να ανοίξουν όλες οι βαθμίδες ταυτόχρονα. «Έτσι περιοριστήκαμε αρχικά στο να ξεκινήσει η υποχρεωτική εκπαίδευση».

Οι εισηγήσεις της επιτροπής είναι πολύ προσεκτικές. «Προσπαθούμε να ζυγίζουμε κάθε απόφασή μας με κύριο μέλημα τη δημόσια υγεία και την αποφυγή απώλειας ζωών».

Σε ό,τι αφορά άλλες δραστηριότητες, το μέλος της Επιτροπής είπε ότι προς το παρόν η τήρηση του ραντεβού στο λιανεμπόριο κρίνεται σημαντική, καθώς το μέτρο μειώνει σημαντικά τον συγχρωτισμό.

Πρόσθεσε μάλιστα ότι στην επιτροπή συζητήθηκε η συμμετοχή σε περισσότερες δραστηριότητες όσων επιλέξουν να εμβολιαστούν.

Νωρίτερα ο ΕΟΔΥ είχε ήδη ανακοινώσει 2.691 νέα κρούσματα το τελευταίο 24ωρο, με την Αττική να καταγράφει τα 1.245 εξ αυτών και την Θεσσαλονίκη 271.

