Ευγένιος Σπαθάρης: Το Υπουργείο Πολιτισμού τιμά τη μνήμη του μεγάλου καραγκιοζοπαίχτη

12 χρόνια συμπληρώνονται από τον θάνατο του πρωτοπόρου καραγκιοζοπαίχτη, ο οποίος διασκέδαζε μικρούς και μεγάλους.

Με αφορμή τα 12 χρόνια από τον θάνατο του Ευγένιου Σπαθάρη (2 Ιανουαρίου 1924 - 9 Μαΐου 2009) το Υπουργείο Πολιτισμού, τιμώντας τη μνήμη του πρωτοπόρου καραγκιοζοπαίχτη, παρουσιάζει ένα μικρής διάρκειας βίντεο, γύρω από τη σημασία του έργου του, σε σκηνοθεσία του γιου του, Σωτήρη.

Το βίντεο, που παραχώρησε για την περίσταση στο Υπουργείο Πολιτισμού ο Σωτήρης Σπαθάρης, παρουσιάστηκε πρώτη φορά στο Φεστιβάλ “Σπαθάρεια 2009” τον Σεπτέμβριο της χρονιάς που ο Ευγένιος Σπαθάρης έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 85 ετών.

Εμπνευστής πολλών γενιών καραγκιοζοπαιχτών, που συνεχίζουν την παράδοση του έργου του, ο Ευεγένιος Σπαθάρης συνετέλεσε στην ίδρυση το 1991 του Σπαθάρειου Μουσείου Θεάτρου Σκιών, το οποίο στοχεύει στην προβολή και ανάδειξη του θεάτρου σκιών και του Καραγκιόζη.

Από νωρίς, η λαϊκή φλέβα και το πολύπλευρο ταλέντο συμπορεύτηκαν στην ψυχή του Ευγένιου, που ξεκίνησε να σκορπά το γέλιο και την αισιοδοξία με τις παραστάσεις του σε κάθε μικρή και μεγάλη σκηνή της Αθήνας την περίοδο της Κατοχής.

Ο ίδιος αφιερώθηκε με αστείρευτη αγάπη και ζήλο τόσο στη ζωγραφική και στην τεχνική όσο και στην ανάδειξη και εξάπλωση ενός φαινομενικά απλού, ωστόσο πολύπλοκου λαϊκού θεάματος.

Οι ζωηρόχρωμες φιγούρες του, ξεχωριστά έργα τέχνης, μαρτυρούσαν το ανήσυχο και νεωτεριστικό πνεύμα του, αλλά και τον σεβασμό για τους ήρωες του 1821, την Ιστορία της Ελλάδας.

Οι αμέτρητες παραστάσεις του στην Ελλάδα και στο εξωτερικό προσέδωσαν στο παραδοσιακό θέαμα του Καραγκιόζη ανεπιτήδευτη φαντασία, θρυλική έως και μαγική διάσταση, γνήσια λαϊκότητα και ένα αισιόδοξο καθαρτήριο, αναρχικό χιούμορ που έφερνε παιδιά και ενήλικες σε επαφή με τις ρίζες της πλούσιας λαϊκής μας παράδοσης.

