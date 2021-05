Υγεία - Περιβάλλον

Self test: πότε μπορούν να τα παραλάβουν οι υπάλληλοι του Δημοσίου

Ποιους εργαζόμενους στο Δημόσιο αφορά και ποιες εναλλακτικές έχουν.

Από την Πέμπτη 13 έως την Τετάρτη 19 Μαΐου θα μπορούν οι υπάλληλοι του Δημοσίου να προμηθευτούν τα self tests των δύο επόμενων εβδομάδων.

Οι συγκεκριμένοι αυτοδιαγνωστικοί έλεγχοι αφορούν στις εβδομάδες 10 - 16 Μαΐου και 17 - 23 Μαΐου, ενώ το αποτέλεσμά τους θα μπορεί να υποβληθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα (self-testing.gov.gr) μέχρι τις 23 Μαΐου.

Υπενθυμίζεται ότι το υποχρεωτικό μέτρο του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορονοϊό, αφορά σε υπαλλήλους του Δημοσίου που παρέχουν τις υπηρεσίες τους με φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας τους.

Η προμήθεια των αυτοδιαγνωστικών ελέγχων (ένας για κάθε εβδομάδα) πραγματοποιείται δωρεάν από τα φαρμακεία με την επίδειξη του ΑΜΚΑ και της αστυνομικής ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου ταυτοποίησης.

Εναλλακτικά, οι εργαζόμενοι έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τη διεξαγωγή διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR test) από επαγγελματία υγείας είτε δωρεάν σε δημόσια δομή, στην οποία παρέχεται η σχετική δυνατότητα, είτε με δική τους επιβάρυνσή σε ιδιωτική δομή.

