Κορονοϊός – Ιταλία: χαμόγελα από την υποχώρηση της πανδημίας

Τις τελευταίες 24 ώρες έχασαν τη ζωή τους 139 άνθρωποι, αριθμός που είναι ο χαμηλότερος του τελευταίου εξαμήνου.

Σήμερα καταγράφηκαν στην Ιταλία 8.292 κρούσματα κορονοϊού και 139 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους. Ο αριθμός των θανάτων είναι ο χαμηλότερος από τις 25 Οκτωβρίου.

Ο ιταλικός Τύπος αναφέρει επίσης ότι στην Μπολόνια, η οποία έχει 390.000 κατοίκους, σήμερα δεν καταγράφηκε κανένας θάνατος.

Συνολικά, πραγματοποιήθηκαν 226.006 διαγνωστικά τεστ, το 3,6% από τα οποία ήταν θετικό στην Covid-19. Χθες το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 3%, τα κρούσματα ήταν 10.176 και 224 θάνατοι.

Σε ό,τι αφορά τις μονάδες εντατικής θεραπείας της χώρας, τέλος, οι ασθενείς είναι 19 λιγότεροι από χθες, ενώ στους νοσοκομειακούς θαλάμους είναι 379 λιγότεροι.

