Eurovision 2021 - Στεφανία Λυμπερακάκη: Η πρώτη πρόβα στο Ρότερνταμ (βίντεο)

Δείτε την εντυπωσιακή πρώτη πρόβα της Ελληνίδας τραγουδίστριας που διαγωνίζεται με το κομμάτι «Last Dance».

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision, με την Στεφανία Λυμπερακάκη, που διαγωνίζεται για την Ελλάδα, να βρίσκεται ήδη στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας.

Μάλιστα, η Στεφανία έκανε σήμερα την πρώτη της πρόβα, "γεμίζοντας" με την παρουσία της τη σκηνή του Ahoy Arena, ερμηνεύοντας το τραγούδι «Last Dance».

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρόβα για τη μεγάλη βραδιά της Eurovision 2021 πραγματοποιήθηκε χωρίς προβλήματα, ενώ η Ελληνίδα τραγουδίστρια έκλεψε τις εντυπώσεις!

Η Στεφανία Λυμπεράκη εμφανίστηκε με μια μωβ ολόσωμη φόρμα δια χειρός Βρεττού Βρεττάκου, σε συνδυασμό με ψηλές μπότες και μαύρα γάντια. Μαζί της στη σκηνή ήταν τέσσερις χορευτές (Γιώργος Παπαδόπουλος, Μάρκος Γιακουμόγλου, Νίκος Κουκάκης, Κώστας Πουλόπουλος) ντυμένοι στα λευκά.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Γιάννης Μουρίκης έκανε τον σχεδιασμό του σκηνικού και ο Φωκάς Ευαγγελινός τη χορογραφία.

Τα στοιχεία της εμφάνισης:

«Παρουσιάζει ένα ταξίδι που όλοι μπορούμε να κάνουμε χρησιμοποιώντας ως όχημα τη φαντασία μας. Η Stefania εμφανίζεται να κινείται σε ένα αστικό τοπίο –όπου οι ρυθμοί της ζωής κάνουν τις σχέσεις των ανθρώπων απρόσωπες– άλλες φορές πατώντας στη γη και άλλες φορές αιωρούμενη. Με δυναμισμό χορεύει τον “τελευταίο της χορό” γνωρίζοντας ότι αυτό σηματοδοτεί μια “νέα αρχή”.

Στην σκηνική εμφάνιση χρησιμοποιούνται visual effects, που παρουσιάζονται για πρώτη φορά στη σκηνή της Eurovision, χωρίς ωστόσο να αποδυναμώνουν και να επισκιάζουν τη δυναμική παρουσία και ομορφιά της Stefania, η οποία είναι η νεότερη συμμετέχουσα στον φετινό διαγωνισμό, σύμφωνα με τον Φωκά Ευαγγελινό.

Η ελληνική αποστολή εργάστηκε μεθοδικά και εντατικά στην εφαρμογή της συγκεκριμένης ιδέας και συνεργάστηκε με εξαιρετικούς επαγγελματίες.

