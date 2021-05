Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Θεμιστοκλέους: τέλος Μαΐου τα ραντεβού με όλα τα εμβόλια για τους άνω των 30

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πόσοι εμβολιασμοί έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα στη χώρα μας. Ποια ηλικιακή ομάδα βρίσκεται στην πρώτη θέση. Η εικόνα στο ΕΣΥ.

Το τελευταίο 10ήμερο του Μαΐου θα ανοίξει η πλατφόρμα των ραντεβού με όλα τα εμβόλια για τους πολίτες άνω των 30 ετών.

Αυτό έκανε γνωστό ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, κατά την ενημέρωση για το εθνικό σχέδιο εμβολιαστικής κάλυψης από το Υπουργείο Υγείας το απόγευμα της Δευτέρας. Όπως είπε πρώτα θα ανοίξει η πλατφόρμα για την ηλικιακή ομάδα 40-44 ετών και θα ακολουθήσουν οι πολίτες 35 -39 ετών και ύστερα οι πολίτες ηλικίας 30-34 ετών.

Ανέφερε επίσης ότι συνολικά έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα 3.740.000 εμβολιασμοί. Περισσότεροι από 2,5 εκατ. πολίτες έχουν εμβολιαστεί τουλάχιστον με μία δόση, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 23,7%. Με τις δύο δόσεις έχουν εμβολιαστεί 1.245.000 πολίτες, ποσοστό 12%.

Σημείωσε δε ότι στο ΕΣΥ έχει εμβολιαστεί το 82% των υγειονομικών, 63% των νοσηλευτών και στον ιδιωτικό τομέα το 88% των υγειονομικών και 62% των νοσηλευτών.

Είπε επίσης ότι ο εμβολιασμός προχωρά με γρήγορους ρυθμούς και άνω των 60 ετών έχει εμβολιαστεί το 58%, ποσοστό που ανεβαίνει στο 73% αν υπολογιστούν και τα ραντεβού.

Οι παραλαβές των εμβολίων είπε ότι προχωρούν κανονικά και τέλος του μήνα θα ανοίξουν και άλλες ηλικιακές ομάδες για εμβολιασμό.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - Θεοδωρίδου για AstraZeneca: η β΄ δόση πρέπει να είνα από το ίδιο εμβόλιο

Αντιπυρική περίοδος - Αττική: σε έκτακτη ανάγκη 18 περιοχές

Μητσοτάκης - Σάντσεθ: έπαινοι για το ελληνικό πρόγραμμα εμβολιασμού