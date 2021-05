Συνταγές

Σνίτσελ κοτόπουλο με cheddar sauce από τον Πέτρο Συρίγο

Η συνταγή και τα μυστικά για λαχταριστό σνίτσελ κοτόπουλου από τον σεφ της εκπομπής "Το Πρωινό".

Συνταγή για σνίτσελ κοτόπουλο με cheddar sauce ετοίμασε ο σεφ της εκπομπής «Το Πρωινό».

Ο Πέτρος Συρίγος μοιράστηκε και τα μυστικά του για το πανάρισμα και για το τηγάνισμα.

Υλικά για το σνίτσελ

4 στήθη κοτόπουλο

6 αυγά

3 κ.τ.σ γάλα

1κ.τ.γ πάπρικα

1 κ.τ.γ σκόρδο σκόνη

250 γρ αλεύρι γ.ο.χ

150 γρ παρμεζάνα τριμ.

10 φέτες ψωμί του τοστ ή πάνκο αλάτι, πιπέρι

400 ml καλαμποκέλαιο

Υλικά για την cheddar sauce

50 γρ βούτυρο

50 γρ αλεύρι

½ κ.τ.γ αλάτι

½ κ.τ.γ μουστάρδα σκόνη

450 ml γάλα

400 γρ τσένταρ τριμμένο

Εκτέλεση - Για το σνίτσελ

Σε ένα μπολ βάζουμε τα αυγά με το γάλα, αλατοπιπερώνουμε και χτυπάμε καλά. Σε ένα άλλο μπολ βάζουμε το αλεύρι, το σκόρδο, την πάπρικα, αλάτι, πιπέρι και ανακατεύουμε. Σε ένα άλλο μπολ βάζουμε το ψωμί του τοστ που το έχουμε αφήσει να ξεραθεί και το έχουμε τρίψει στον τρίφτη. Σε ένα πιάτο βάζουμε την τριμμένη παρμεζάνα. Ανοίγουμε το φιλέτο στήθος κοτόπουλο στα δυο ώστε να γίνει πιο λεπτό. Έπειτα το βάζουμε ανάμεσα σε δυο μεμβράνες και χτυπάμε με ένα βάρος ώστε να ανοίξει περισσότερο, κάνουμε το ίδιο με όλα τα φιλέτα. Αλατοπιπερώνουμε τα φιλέτα. Τα περνάμε ένα ένα από το αλεύρι και τα βάζουμε σε ένα πιάτο. Έπειτα τα περνάμε από αυγό και παρμεζάνα. Αφού τα έχουμε περάσει όλα από αυγό και παρμεζάνα μετά παίρνουμε ένα ένα και τα περνάμε από αυγό πάλι και τέλος από το τριμμένο ψωμί. Έτσι πετυχαίνουμε να είναι η παρμεζάνα στη μέση ώστε να μην μας καεί στο ψήσιμο.

Βάζουμε σε ένα τηγάνι το καλαμποκέλαιο ή ηλιέλαιο σε μέτρια φωτιά, το αφήνουμε να ζεσταθεί καλά, όχι να κάψει και τηγανίζουμε και από τις δυο πλευρές. Όταν είναι έτοιμα τα βάζουμε σε απορροφητικό χαρτί.

Για την cheddar sauce

Σε ένα μικρό τηγάνι βάζουμε το βούτυρο και όταν ζεσταθεί προσθέτουμε το αλεύρι, ανακατεύουμε με ένα σύρμα για ένα λεπτό και αφαιρούμε από την φωτιά. Βάζουμε σε ένα κατσαρολάκι το γάλα και όταν πάρει βράση χαμηλώνουμε και προσθέτουμε το ρου (βούτυρο με αλεύρι). Σε ένα μικρό μπολάκι βάζουμε την σκόνη μουστάρδας και το αλάτι και ανακατεύουμε, το προσθέτουμε στο κατσαρολάκι με τα υπόλοιπα υλικά. Ανακατεύουμε καλά το μείγμα μας και σε ένα μπολ που έχουμε τριμμένο το τσένταρ. Ρίχνουμε σιγά σιγά το μείγμα με την κρέμα και ανακατεύουμε με σύρμα χειρός.

Ποτέ δεν ρίχνουμε το τυρί μέσα στην κρέμα γιατί θα κόψει. Θα πρέπει να ρίχνουμε σιγά σιγά την κρέμα στο τυρί και ανακατεύουμε και να δούμε πόσο θα πάρει γιατί έχει διαφορά το κάθε τσένταρ, μπορεί να πάρει και λιγότερη κρέμα. Αυτή η κρέμα συντηρείται ζεστή σε μπαίν μαρι, αλλιώς θα μας παγώσει και θα γίνει σκληρή.

