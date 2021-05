Υγεία - Περιβάλλον

Εμβόλιο AstraΖeneca - Πάτρα: Λύθηκε το μυστήριο για τα συμπτώματα παράλυσης 32χρονου

Ο άνδρας εισήχθη στη νευρολογική κλινική του πανεπιστημιακού νοσοκομείου. Τι έδειξαν οι εξετάσεις που έκανε.

Σε υπερβολικό στρες οφείλονταν τελικά τα συμπτώματα που ανησύχησαν έναν 32χρονο και την οικογένειά του από τη Δυτική Αχαϊα, ο οποίος προ δεκαημέρου είχε εμβολιαστεί με AstraZeneca και εμφάν, με συμπτώματα παράλυσης.

Ο άνδρας εισήχθη στη νευρολογική κλινική του πανεπιστημιακού νοσοκομείου όπου μετά από σειρά εξετάσεων διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει κανένα παθολογικό εύρημα και το περιστατικό δεν έχει σχέση με το εμβόλιο για τον κορoνοϊό αλλά προήλθε από τον υπερβολικό φόβο για το τι θα μπορούσε να προκαλέσει το εμβόλιο.

«Υπάρχουν πλείστα περιστατικά εμβολιασθεντων που προστρέχουν στα Επείγοντα αναφέροντας ποικίλα συμπτώματα που ευτυχώς έως τώρα οφείλονται στην στρεσογόνο κατάσταση που βιώνουν από υπερβολικό άγχος και φόβο» επισημαίνει στην εφημερίδα Γνώμη ο καθηγητής Νευρολογίας, Γιάννης Ελλούλ, που χειρίστηκε το περιστατικό.

Εν τω μεταξύ, στην Ιεράπετρα, το πρωί της Δευτέρας, ένας 35χρονος εμφάνισε αρτηριακή θρόμβωση ενώ είχε παραλύσει και το αριστερό του πόδι και αμέσως εισήχθη στην Αγγειοχειρουργική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου.

