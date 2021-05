Κοινωνία

Βέροια: Σκοτώθηκε καθαρίζοντας βόθρο

Φρικτό τέλος για έναν άντρα. Ατύχημα "βλέπουν" οι Αρχές.

Ένας άντρας ηλικίας 74 ετών εντοπίστηκε νεκρός το μεσημέρι της Τρίτης, μέσα σε βόθρο, σε αγρόκτημα στην περιοχή του Λιανοβροχίου, έξω από τον Προμηθέα Βέροιας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άτυχος άντρας επιχείρησε να καθαρίσει τον βόθρο σε χωράφι με αγροικία ιδιοκτησίας του, ωστόσο φαίνεται πως έχασε την ισορροπία του και έπεσε μέσα, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Στο σημείο επιχείρησε η Πυροσβεστική Υπηρεσία Βέροιας για την ανάσυρση της σορού του 74χρονου, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το περιστατικό διεξάγει έρευνα η αστυνομία.

Πηγή: InVeria.gr