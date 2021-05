Life

Γκαλ Γκαντότ: Απείλησε την καριέρα μου ο Τζος Ουίντον

Η ηθοποιός ισχυρίστηκε ότι ο σκηνοθέτης του "Justice League" την απείλησε κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας.

Η ηθοποιός Γκαλ Γκαντότ ισχυρίστηκε ότι ο σκηνοθέτης του «Justice League» Τζος Ουίντον «απείλησε την καριέρα της» κατά τη διάρκεια της επανέναρξης των γυρισμάτων της ταινίας.

Στα τέλη του περασμένου έτους, η ηθοποιός είπε ότι η εμπειρία συνεργασίας της με τον Ουίντον στην επανάληψη γυρισμάτων του «Justice League», δεν ήταν η καλύτερη. «Αλλά το φρόντισα εκεί και όταν συνέβη. Το έθεσα στους ανώτερους» διευκρίνισε.

Τα σχόλια της Γκαλ Γκαντότ έγιναν σε απάντηση έρευνας που ξεκίνησε από τη WarnerMedia, ύστερα από τους ισχυρισμούς του ηθοποιού, Ρέι Φίσερ για «βίαιη, καταχρηστική, μη επαγγελματική και εντελώς απαράδεκτη» συμπεριφορά του Ουίντον.

Τον περασμένο μήνα, σε άρθρο του THR, ο Φίσερ, αλλά και ανώνυμες πηγές ισχυρίστηκαν ότι ο σκηνοθέτης «ώθησε τη Γκαντότ να καταγράψει ατάκες που δεν της άρεσαν και απείλησε ότι θα βλάψει την καριέρα της».

Ο Ουίντον φέρεται να «καυχιέται ότι επιτέθηκε φραστικά στη Γκαλ», είπε μια πηγή στο THR, ισχυριζόμενη ότι της είπε ότι είναι ο σεναριογράφος, της μίλησε άσχημα, τις έδωσε εντολή να πει τις ατάκες απειλώντας ότι μπορεί να την κάνει να φαίνεται απίστευτα ηλίθια σε αυτήν την ταινία .

Τώρα, η Γκαντότ δήλωσε στο ισραηλινό ειδησεογραφικό έντυπο N12 ότι ο Ουίντον την απείλησε και της είπε ότι αν προχωρήσει σε κάποια ενέργεια, θα κάνει την καριέρα της ελεεινή.

Η WarnerMedia ολοκλήρωσε την έρευνά της για τους ισχυρισμούς εναντίον του Ουίντον. Εξέδωσε ανακοίνωση που αναφέρει ότι «έχουν γίνει διορθωτικές ενέργειες», αλλά δεν διευκρίνισε τι συνεπάγεται αυτό και αρνήθηκε να προβεί περαιτέρω σχόλια.

