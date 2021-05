Αθλητικά

To Περιστέρι “έσπασε” την έδρα του Προμηθέα

Η ομάδα του Μανωλόπουλου έκανε το "1-0" μέσα στο "Δημήτρης Τόφαλος".

Το Περιστέρι «έσπασε» την έδρα του Προμηθέα Πατρών, στον πρώτο μεταξύ τους αγώνα στην προημιτελική φάση των πλέι οφ και έκανε το 1-0 στη σειρά. Οι παίκτες του Σωτήρη Μανωλόπουλου έκαναν κατάθεση ψυχής και πέτυχαν την έκπληξη απέναντι στην 3η καλύτερη ομάδα της Basket League στην κανονική περίοδο, επικρατώντας με 66-83 στο κλειστό γυμναστήριο «Δημήτρης Τόφαλος» της Πάτρας. Οι «κυαονοκίτρινοι» είχαν σε μεγάλη ημέρα τον Μάρβιν Τζόουνς (20π., 7ρ., 3ασ., 1κλ.), 16 πόντους και 6 ασίστ είχε συγκομιδή ο Τρε ΜακΛιν, ενώ ο Βαγγέλης Μάντζαρης στην 4η περίοδο έβαλε τη δική του «σφραγίδα» στη μεγάλη αυτή νίκη.

Οι Αχαιοί τα... έσπασαν έξω από τα 6.75 με 3/22 τρίποντα, μια εμμονή που «πλήρωσαν», αφού η σειρά μεταφέρεται στο Περιστέρι την ερχόμενη Παρασκευή (14/5, 20:00) και η πρόκριση στα ημιτελικά κρίνεται στις 2 νίκες. Από την ομάδα του Μάκη Γιατρά, τρεις παίκτες πέτυχαν από 15 πόντους και συγκεκριμένα ο Δημήτρης Αγραβάνης, ο Τζεράιαν Γκραντ και ο αδελφός του Τζεράι.

Τα δεκάλεπτα: 19-24, 34-43, 53-60, 66-83

Ο Προμηθέας προηγήθηκε με +5 έχοντας κορυφαίο τον Δημήτρη Αγραβάνη. Όμως το Περιστέρι με σερί 8-0 προσπέρασε και έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο στο +5 (19-24). Ο Προμηθέας αντέδρασε μέσα από την άμυνά του, αλλά οι «κυανοκίτρινοι» ήταν καλά διαβασμένοι ξέφυγαν με +12 και πήγαν στα αποδυτήρια με τον ηλεκτρονικό πίνακα να δείχνει 34-43.

Οι Αχαιοί συνέχισαν να βλέπουν την πλάτη των παικτών του Σωτήρη Μανωλόπουλου και στην 3η περίοδο. Ο Μάκης Γιατράς έδωσε εντολή να τροφοδοτείται ο Αγκμπελέσε. Ούτε αυτή η κίνηση λειτούργησε, όμως, αφού το Περιστέρι βρήκε τρόπο να τον σταματήσει, ενώ χάρη στην καλή κυκλοφορία της μπάλας (20 ασίστ) βρήκε ελεύθερα σουτ και τέλειωσε τον αγώνα με 9 εύστοχα τρίποντα. Μετά το 53-60 στο 30ο λεπτό, ο Βαγγέλης Μάντζαρης το πήρε προσωπικά και η διάθεση των Αχαιών για ανατροπή... έμεινε απλά και μόνο διάθεση!

Οι συνθέσεις:

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ (Μάκης Γιατράς): Αγκμπελέσε 2, Τζεράι Γκραντ 15, Κλαβέλ 6, Λούντζης 4, Τζεράιαν Γκραντ 15, Αγραβάνης Δ. 15 (3), Αγραβάνης Γ. 3, Φορντ 2, Χριστοδούλου 2, Γιαννόπουλος 2, Μπαζίνας, Κουρουπάκης

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Σωτήρης Μανωλόπουλος): Πέτεγουεϊ 10 (1), Τσαϊρέλης 2, Φορντ 7, Τόλα, Σκορδίλης, Καράμπελας, ΜακΛίν 16 (2), Τζόουνς 20, Κρόκετ 5 (1), Μάντζαρης 9 (3), Γκουτιέρεζ 10 (2), Σαλούστρος 2

