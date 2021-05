Οικονομία

Κορονοϊός - Τουρισμός: Επανεκκίνηση με κανόνες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ισχύει για το ευρωπαϊκό πράσινο πιστοποιητικό, τα ταξίδια προς τα νησιά και την δήλωση των self test.

Η χώρα μας ανοίγει με ασφάλεια και τον τουρισμό, όπως δήλωσε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Άκης Σκέρτσος.

Επιπλέον από την 1η Ιουνίου τίθεται έτσι σε λειτουργία το ευρωπαϊκό πράσινο πιστοποιητικό, που έρχεται να υλοποιήσει την πρόταση της χώρας μας, για διευκόλυνση των ταξιδιών σε όσους έχουν εμβολιαστεί ή φέρουν αρνητικό τεστ.

Ταυτόχρονα με τον προηγμένο αλγόριθμο EVA θα συνεχίσουν οι στοχευμένοι δειγματοληπτικοί έλεγχοι στις πύλες εισόδου της χώρας μας, αναλόγως του επιδημιολογικού φορτίου της χώρας προέλευσης κάθε επισκέπτη.

Αναφορικά με το πράσινο πιστοποιητικό, όποιος επιθυμεί να ταξιδέψει προς και από τα νησιά (με εξαίρεση τη Λευκάδα και την Εύβοια), είτε ακτοπλοϊκώς είτε αεροπορικώς, θα πρέπει με την κράτηση του εισιτηρίου του να διαθέτει είτε πιστοποιητικό εμβολιασμού (14 ημερών μετά τη δεύτερη δόση), είτε αρνητικό pcr test 72 ωρών, είτε rapid test 24 ωρών είτε self test 24 ωρών. Ο έλεγχος των παραπάνω θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά από τις αεροπορικές και τις ακτοπλοϊκές εταιρίες, και υπόχρεοι θα είναι όλοι οι ημεδαποί και αλλοδαποί ταξιδιώτες άνω των 5 ετών.

Αναλυτικά, η δήλωση των self test θα πρέπει να γίνεται στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr ενώ όσοι προσέρχονται σε δημόσιες και ιδιωτικές δομές για PCR ή rapid τεστ αντιγόνου θα πρέπει να ζητούν την ψηφιακή βεβαίωση με το αποτέλεσμα του τεστ.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη – τροχαίο δυστύχημα: βάφτηκε… με αίμα η άσφαλτος

Κορονοϊός - Βασιλακόπουλος: “Ναι” στα προνόμια σε εμβολιασμένους

Πέτσας για Εργασιακά στον ΑΝΤ1: αναγκαίος ο εκσυγχρονισμός του νομικού πλαισίου (βίντεο)