Ιταλία: σκοτώθηκε και η ασφαλιστική αποζημίωσε και τη σύζυγο και την ερωμένη!

Η ερωμένη ήταν αυτή που έκανε την αναγνώριση της σορού του 39χρονου θύματος. Τι υποστήριξε η ίδια και ο δικηγόρος της.

Μετά το θάνατο ενός Ιταλού σε τροχαίο δυστύχημα, τόσο η σύζυγός του όσο και η ερωμένη του αποζημιώθηκαν από την ασφαλιστική εταιρεία, γράφει σήμερα η εφημερίδα La Stampa.

Ο 39χρονος και η σύζυγός του, κάτοικοι του Τορίνο (βόρεια Ιταλία), είχαν μαζί ένα παιδί μικρής ηλικίας, όμως ο σύζυγος διατηρούσε και μια εξωσυζυγική σχέση.

Το 2020, όταν σκοτώθηκε σε τροχαίο, οι αστυνομικοί χρειάστηκε να τον ταυτοποιήσουν: καθώς η χήρα του έλειπε σε ταξίδι, την αναγνώριση της σορού έκανε η ερωμένη. Και αμέσως διεκδίκησε δικαιώματα, επικαλούμενη τους δεσμούς που την ένωναν με τον τεθνεώτα και τα σχέδιά τους για το μέλλον.

«Συνδεόταν μ' αυτό τον άνδρα με μια προσδοκία κοινής ζωής. Υπήρχε αληθινή ένταση στα συναισθήματα, συγκατοικούσαν», είπε ο δικηγόρος της, ο Τζίνο Αρνόνε, τον οποίο επικαλείται η εφημερίδα.

«Τρεις ημέρες μαζί μου, τέσσερις με την οικογένεια», εξήγησε η ερωμένη μιλώντας ανωνύμως στη La Stampa. Η εφημερίδα δεν διευκρινίζει τα ποσά των αποζημιώσεων.

