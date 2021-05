Κοινωνία

Δολοφονία στα Γλυκά Νερά - Άρειος Πάγος: Εξαντλήστε κάθε δικονομική δυνατότητα

Το μήνυμα από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Βασίλη Πλιώτα στους εποπτεύοντες την Εισαγγελία Εφετών και Πρωτοδικών Αθηνών.

Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Βασίλης Πλιώτας, ζητάει από τους διευθύνοντες την Εισαγγελία Εφετών και Πρωτοδικών Αθηνών, να συμβάλλουν, «κατά το μείζον» στην προανάκριση, εξαντλώντας κάθε δικονομική δυνατότητα για την εξιχνίαση του ειδεχθούς εγκλήματος στα Γλυκά Νερά και στον εντοπισμό και κολασμό των δραστών.

Ειδικότερα, ο κ. Πλιώτας στο έγγραφο της παραγγελίας του, αναφέρει αρχικά ότι «η ελληνική κοινωνία συγκλονίστηκε από την με πρωτοφανή σκληρότητα στυγερή ανθρωποκτονία που δράστες, χωρίς καμία ηθική αναστολή, διέπραξαν στα Γλυκά Νερά τα ξημερώματα της 11ης Μαΐου 2021 σε βάρος εικοσάχρονης μητέρας, αφού προηγουμένως με άσκηση βίας υπέρμετρης ακινητοποίησαν τον σύζυγό της και τον περιήγαγαν σε κατάσταση αναισθησίας, ανήμπορο έτσι να αντιδράσει, μπροστά στα έντρομα και αθώα μάτια του ηλικίας ένδεκα μηνών τέκνου τους, με κίνητρο τη ληστεία».

Παράλληλα, ο κ. Πλιώτας υπογραμμίζει ότι «αυτονοήτως στα πλαίσια της λειτουργικής σας αρμοδιότητας θα πρέπει να συμβάλλετε, κατά το μείζον, διευθύνοντας και, αναλόγως, εποπτεύοντας την προανάκριση, σε αρμονική βεβαίως συνεργασία με τις αυτεπαγγέλτως επιληφθείσες προανακριτικές αστυνομικές αρχές, εξαντλώντας κάθε δικονομική δυνατότητα για την εξιχνίαση του εγκλήματος, τον εντοπισμό και κολασμό των υπαιτίων».

Τέλος, υπενθυμίζει ότι «η τήρηση της νομιμότητας, η προστασία του πολίτη και η εμπέδωση αισθήματος ασφάλειας στην κοινωνία συνιστούν σταθερή αποστολή και υποχρέωση της Εισαγγελίας».

