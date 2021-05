Κοινωνία

Βεβαιώσεις μετακίνησης: Ποιοι πρέπει να έχουν και μετά την άρση του lockdown

Αν και καταργήθηκαν τα sms, οι βεβαιώσεις ειναι απαραίτητες, ώστε πολλοί να αποφύγουν τα πρόστιμα των 300 ευρώ.

Η χώρα αποχαιρετά από σήμερα το lockdown και πλέον απελευθερώνονται οι μετακινήσεις αφού δεν θα χρειάζεται οι πολίτες να αποστέλλουν sms στο 13033 και το 13032, ούτε και να έχουν οι περισσότεροι βεβαιώσεις μετακίνησης. Για κάποιους όμως, οι βεβαιώσεις είναι απαραίτητες και μετά την άρση του lockdown.

Πλέον αυτές θα χρειάζονται για τους εργαζομένους που θα πρέπει να μετακινηθούν το χρονικό διάστημα που ισχύει η απαγόρευση κυκλοφορίας, δηλαδή από τις 00:30 ως τις 05:00 το πρωί. Όλοι οι άλλοι εργαζόμενοι δεν θα χρειάζονται βεβαιώσεις μετακίνησης μετά την κατάργηση και των sms.

Οι βεβαιώσεις θα συνεχίσουν να εκδίδονται μέσω του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ για την εκτέλεση εργασίας εργαζομένων, ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων – επιτηδευματιών εφόσον εργάζονται στις ώρες απαγόρευσης.Σημειώνεται ότι σε χιλιάδες εργαζομένους δεν χορηγείται βεβαίωση κίνησης εφόσον βρίσκονται σε:

καθεστώς αναστολής σύμβασης εργασίας, τηλεργασία και νόμιμη άδεια.

Οι εργαζόμενοι που θα πρέπει να κινηθούν το διάστημα που ισχύει η απαγόρευση κυκλοφορίας, δηλαδή από τις 00:30 ως τις 05:00 το πρωί, μπορούν να πάρουν βεβαιώσεις μέσω του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, ή από τον ιστότοπο forma.gov.gr, κατόπιν υπεύθυνης δήλωσης-αίτησης του εργοδότη.

Οφείλουν να φέρουν μαζί με εκτύπωση από το πληροφοριακό σύστημα TAXIS των φορολογικών στοιχείων φυσικού προσώπου και επιχειρηματικής δραστηριότητας ή αντίστοιχη ηλεκτρονική απεικόνιση.

Ειδικώς οι επιστήμονες – αυτοαπασχολούμενοι μπορούν να επιδεικνύουν την επαγγελματική ταυτότητα του συλλόγου τους.

