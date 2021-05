Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Βασιλακόπουλος στον ΑΝΤ1: προσοχή για να μην υπάρχουν πισωγυρίσματα

Την προσοχή των πολιτών εφιστά ο πνευμονολόγος-Εντατικολόγος Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, με αφορμή την άρση των μέτρων έξι μήνες μετά το αυστηρό lockdown.

Μιλώντας το πρωί στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή “Πρωινοί Τύποι” είπε ότι για να συνεχίσουμε να έχουμε ελευθερίες, θα πρέπει να προσέξουμε πολύ!

“Να μην πάρουμε το λάθος μήνυμα ότι τελειώσαμε με τον κορονοϊό. Πρέπει να συμπεριφερθούμε σωστά, ώστε να μην υπάρχουν πισωγυρίσματα” είπε χαρακτηριστικά.

“Πρέπει να πειστεί ο κόσμος να εμβολιαστεί, ενώ δεν μπορούμε να κάνουμε γάμους με 1000 άτομα που θα χορεύουν όλοι μαζί” πρόσθεσε ο Θεόδωρος Βασιλακόπουλος.

Σημείωσε δε ότι χωρίς αμφιβολία η πανδημία στη χώρα έχει πάρει την κατιούσα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τελειώσαμε.