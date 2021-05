Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Σαρηγιάννης στον ΑΝΤ1: περιμένουμε αυξητική τάση στα κρούσματα (βίντεο)

Πόσο αναμένεται να αυξηθούν τα κρούσματα στη χώρα μας μετά τη χαλάρωση των μέτρων.

Αύξηση κρουσμάτων αναμένεται από σήμερα στη χώρα μας, λίγες μόνο ημέρες μετά τη χαλάρωση των μέτρων.

Αυτό εκτίμησε ο Καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής του ΑΠΘ, Δημοσθένης Σαρηγιάννης σημειώνοντας ότι, σύμφωνα με τα επιστημονικά δεδομένα, απορροφήθηκε πλήρως η αύξηση του ιικού φορτίου που παρατηρήθηκε μετά το Πάσχα.

“Από χθες και ουσιαστικά από σήμερα περιμένουμε να δούμε μια αυξητική τάση” είπε χαρακτηριστικά, μιλώντας στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα”, τονίζοντας παράλληλα ότι δεν αποκλείεται να δούμε 2.500 κρούσματα ημερησίως.

“Με δεδομένο τον ρυθμό εμβολιασμού θα μπορούμε να μιλάμε για αποκλιμάκωση στις Αρχές Ιουνίου” πρόσθεσε σημειώνοντας ότι υπάρχει ο κίνδυνος να ξεφύγουμε, για αυτό θα πρέπει να προσέξουμε.

