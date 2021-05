Life

“Άγριες Μέλισσες” - Spoiler από “Το Πρωινό” για το τελευταίο επεισόδιο: Θα συμβεί μεγάλο κακό (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αποκλειστικό απόσπασμα από το αποψινό επεισόδιο και μεγάλο spoiler για το τέλος της σεζόν.

Απειλή μηνύσεων από τις αδελφές Σταμίρη θα δούμε απόψε στις «Άγριες Μέλισσες».

Όπως αποκάλυψε η εκπομπή «Το Πρωινό» για τα επόμενα επεισόδια, «ο πόλεμος θα φτάσει μέχρι το τέλος. Ο κύκλος αίματος θα συνεχιστεί», ενώ στα επόμενα επεισόδια θα δούμε στιγμές «Φαρ Ουέστ».

Η Μυρσίνη θα μάθει τα πάντα, ότι δεν έκανε το έγκλημα μόνο η Ελένη, αλλά και οι αδελφές της. Παθαίνει παροξυσμό και το μόνο που σκέφτεται είναι πώς θα πάρει εκδίκηση.

Στο τελευταίο επεισόδιο θα δούμε τις αδελφές ταμπουρωμένες. Θα συμβεί μεγάλο κακό, ξημερώνει άσχημη μέρα στο τελευταίο επεισόδιο.

Ειδήσεις σήμερα:

Δολοφονία στα Γλυκά Νερά: Ένταλμα για ληστείες κατά συρροή σε βάρος του Γεωργιανού

Γάζα: Αμείωτοι οι βομβαρδισμοί παρά τις διπλωματικές “μάχες” (εικόνες)