Αθλητικά

Τουρκία: Η Μπεσίκτας πήρε και το Κύπελλο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νταμπλ για την Μπεσίκτας που κατέκτησε και το Κύπελλο μετά το πρωτάθλημα της Τουρκίας.

(φωτογραφία αρχείου)

Η Μπεσίκτας επιβεβαίωσε το βράδυ της Τρίτης (18/05) την απόλυτη εφετινή κυριαρχία της στην Τουρκία, καθώς λίγες μόλις ημέρες μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος (με ένα... γκολ διαφορά απ’ την Γαλατασαράι), έκανε δικό της και το Κύπελλο (πρώτο μετά το 2011), επικρατώντας της Αντάλιασπορ με 2-0 στον τελικό κι έφτασε στο νταμπλ.

Αφού κατέκτησαν το περασμένο Σάββατο (15/05) το 16ο πρωτάθλημα Superlig της Ιστορίας τους, οι «αετοί» έκαναν... περίπατο και στον τελικό που διεξήχθη στη Σμύρνη.

Μόλις στο 3’ ο Βραζιλιάνος μέσος Ζόζεφ ντε Σόουζα έκανε το 1-0, για να «σφραγίσει» από νωρίς τον δεύτερο φετινό τίτλο για την Μπεσίκτας, ο Βαλεντίν Ροζιέρ στο 30ό λεπτό.

Ειδήσεις σήμερα:

Νέα Σμύρνη: συλλήψεις για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών

Καιρός: καλοκαιρία και υψηλές θερμοκρασίες την Τετάρτη

Θεσσαλονίκη: επιχείρηση διάσωσης άνδρα λόγω φωτιάς σε διαμέρισμα (βίντεο)