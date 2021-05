Κόσμος

Γαλλία: χιλιάδες αστυνομικοί διαδήλωσαν για την βία σε βάρος τους

«Πληρωνόμαστε για να υπηρετούμε, όχι για να πεθαίνουμε», υποστήριξαν, διαμαρτυρόμενοι για τα αυξανόμενα περιστατικά βίας σε βάρος τους.

Χιλιάδες Γάλλοι αστυνομικοί διαδήλωσαν έξω από τη γαλλική Εθνοσυνέλευση σήμερα ζητώντας από την κυβέρνηση να λάβει δραστικά μέτρα κατά της βίας σε βάρος των δυνάμεων ασφαλείας και την επιβολή αυστηρότερων ποινών για τους δράστες.

Ορισμένοι από το συγκεντρωμένο πλήθος γιουχάισαν τον υπουργό Εσωτερικών Ζεράλντ Νταρμανέν, ο οποίος έκανε μια σύντομη εμφάνιση στη κινητοποίηση, σε μια επίδειξη, όπως είπε, συμπαράστασης προς τους αστυνομικούς.

Οι αστυνομικές συνδικαλιστικές ενώσεις διαμαρτύρονται πως η κυβέρνηση δεν προστατεύει τους αστυνομικούς από τις καθημερινές επιθέσεις σε βάρος τους, εξαιτίας των οποίων ορισμένοι φοβούνται να κάνουν τη δουλειά τους σε κάποιες περιοχές.

«Η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να συνεχιστεί πλέον. Πρέπει να μας προστατεύσετε. Τα πράγματα χειροτερεύουν», ακούγεται να λέει στον Γάλλο υπουργό Εσωτερικών ένας αστυνομικός.

Οι συνδικαλιστικές ενώσεις των αστυνομικών ζητούν τη θεσμοθέτηση μιας ελάχιστης ποινής φυλάκισης για οποιονδήποτε επιτεθεί σε αστυνομικό. Σε ένα πανό, που κρατούσαν οι διαδηλωτές», αναγραφόταν το σύνθημα, «Πληρωνόμαστε για να υπηρετούμε, όχι για να πεθαίνουμε».

Η κινητοποίηση έλαβε χώρα αφότου ένας αστυνομικός σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια μιας επιχείρησης κατά των ναρκωτικών, ενώ μια διοικητική υπάλληλος της αστυνομίας δολοφονήθηκε με μαχαίρι έξω από το αστυνομικό τμήμα στο οποίο εργαζόταν, και τα δύο περιστατικά σε διάστημα ενός μήνα.

