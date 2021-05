Υγεία - Περιβάλλον

Ανταρκτική: Αποκολλήθηκε παγόβουνο ίσο με τη μισή Κορσική

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέα αποκόλληση τεράστιου παγόβουνου από την Ανταρκτική. Τα στοιχεία των επιστημόνων.

Ένα παγόβουνο στο μέγεθος της μισής Κορσικής, το μεγαλύτερο παγκοσμίως, αποκολλήθηκε σήμερα από τον παγετώνα Ronne στην Ανταρκτική, σύμφωνα με τις εικόνες που κατέγραψε δορυφόρος του ευρωπαϊκού προγράμματος Κοπέρνικος, ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία (ESA).

Το παγόβουνο, με την ονομασία Α-76, έχει περίπου 170 χιλιόμετρα μήκος και 25 χιλιόμετρα πλάτος και συνολικό εμβαδό 4.320 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Αποκολλήθηκε στη θάλασσα Ουέντελ, σύμφωνα με χθεσινή ανακοίνωση της Υπηρεσίας.

Αρχικά το παγόβουνο εντοπίστηκε από την British Antarctic Survey (BAS), έναν βρετανικό οργανισμό ερευνών για τις πολικές περιοχές.

Μέχρι πρότινος το μεγαλύτερο παγόβουνο ήταν το Α-23Α, το οποίο είχε μέγεθος 3.380 τετραγωνικά χιλιόμετρα και περιπλανιόταν στη θάλασσα Ουέντελ, σύμφωνα με την ESA.

Κορονοΐός: Η Κομισιόν υπέγραψε τρίτη σύμβαση με την Pfizer για επιπλέον εμβόλια