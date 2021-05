Κοινωνία

Φωτιά στα Γεράνεια Όρη - Κολοκούρης στον ΑΝΤ1: προτεραιότητα η προστασία της ανθρώπινης ζωής

Τι λέει ο αρχηγός της Πυροσβεστικής για την εξέλιξη της πυρκαγιάς. Που επικεντρώνονται οι δυνάμεις.

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», μίλησε το πρωί της Παρασκευής ο Αρχηγός της Πυροσβεστικής, Στέφανος Κολοκούρης, για την μεγάλη φωτιά που μαίνεται σε Κορινθία και Αττική.

Όπως σημείωσε ο κ. Κολοκούρης, «το πιο δύσκολο σημείο που εστιάζουμε και όλες οι προσπάθειες των πυροσβεστών επικεντρώνονται στην περιοχή Χάνι», ενώ όπως σημείωσε «η φωτιά έχει «πέσει» σε μια χαράδρα και προσπαθούμε να την περιορίσουμε, με την βοήθεια των εναέριων μέσων που θα επιχειρούν μέχρι το τελευταίο φως της ημέρας, που εξασφαλίζουν και την ψυχολογική στήριξη στον πυροσβέστη να φοβάται λιγότερο για να κάνει αυτό που ξέρει, όταν η φωτιά γίνεται πιο επιθετική».

«Πιστεύω ότι με αυτήν την μεγάλη προσπάθεια όλων μας έχουμε σταδιακή καλυτέρευση των σταδίων και αν προσέξετε από το Αλεποχώρι η περιοχή έχει «καθαρίσει» από καπνούς», είπε ο αρχηγός της Πυροσβεστικής, εκφράζοντας αισιοδοξία για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς στα Γεράνεια Όρη

Σε ότι αφορά την εκκένωση περιοχών, ο κ. Κολοκούρης είπε ότι βασικός στόχος είναι να μην κινδυνεύσουν ανθρώπινες ζωές είτε από την φωτιά είτε από τους καπνούς.

