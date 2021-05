Κοινωνία

Καιρός - Τάσος Αρνιακός: εξασθενούν οι άνεμοι, έρχονται 35αρια (βίντεο)

Υποχωρούν οι βροχές και οι ισχυροί άνεμοι. Τι καιρό θα κάνει το Σαββατοκύριακο. Πότε θα δείξει ο υδράργυρος πάνω από 35 βαθμούς.

Σχετικά αίθριος θα είναι σήμερα ο καιρός σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ στα βορειοανατολικά αναμένονται βροχές και καταιγίδες, τοπικά ισχυρές. Ωστόσο, από το μεσημέρι τα φαινόμενα θα αρχίσουν να υποχωρούν και από το απόγευμα ο καιρός θα βελτιωθεί.

Ευτυχές, για το μέτωπο της φωτιάς σε Κορινθία και Αττική, είναι ότι προς το απόγευμα αναμένεται εξασθένιση των ανέμων, καθώς θα πνέουν ασθενείς, έως 4 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις που θα πυκνώσουν το μεσημέρι, ενώ ο υδράργυρος θα φθάσει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, όπου σημειώνονται τοπικές βροχοπτώσεις, αναμένεται να σταματήσουν τα φαινόμενα το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 24 βαθμούς Κελσίου.

Όπως είπε ο Τάσος Αρνιακός, το Σαββατοκύριακο ο καιρός θα είναι αίθριος με δυτικούς ανέμους, εξασθενημένους, και μόνο στο νοτιο-ανατολικό Αιγαίο οι άνεμοι θα φθάσουν τα 6-7 μποφόρ.

Από τη Δευτέρα ο υδράργυρος θα φθάσει και θα ξεπεράσει τους 35 βαθμούς Κελσίου.