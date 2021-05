Κοινωνία

Δικαστήρια: διευρύνεται ο κύκλος εκδίκασης υποθέσεων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιες δίκες θα προστίθενται πλέον στο πινάκιο και από πότε.

Με τη νέα Kοινή Yπουργική Aπόφαση (KYA) η οποία αναμένεται να εκδοθεί, διευρύνεται ο κύκλος εκδίκασης των υποθέσεων που ισχύει έως σήμερα για τα δικαστήρια σε πανελλαδική έκταση.

Συγκεκριμένα, η νέα ΚΥΑ, η οποία θα ισχύει από την ερχόμενη Δευτέρα, 24 Μαΐου 2021, στις υποθέσεις που ήδη εκδικάζονται, προσθέτει:

-Την εκδίκαση ασφαλιστικών μέτρων νομής, με εξέταση μαρτύρων και

-την διεύρυνση εκδίκασης των ποινικών υποθέσεων και συγκεκριμένα θα εκδικάζονται πλημμελήματα και κακουργήματα με χρόνο παραγραφής έως την 31η Δεκεμβρίου 2024.

Τέλος, με την εν λόγω ΚΥΑ αίρεται η αναστολή προθεσμιών ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων.

Ειδήσεις σήμερα:

Επίθεση με χημικό υγρό στην Χίο: στο νοσοκομείο το θύμα

Γαύδος: Θρήνος στο μνημόσυνο της Κορίνας - Έχτισαν εκκλησάκι στη μνήμη της (εικόνες)

ΕΟΦ: το εμβόλιο της AstraZeneca σχετίζεται με τις θρομβώσεις στην Κρήτη