Παγκόσμια Ημέρα Πολιτισμού: Επίσκεψη Μητσοτάκη στο ΕΜΣΤ (βίντεο)

Ο Πρωθυπουργός ξεναγήθηκε στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης μαζί με πέντε μαθητές από το Σκαγιοπούλειο Ορφανοτροφείο

Το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης επισκέφθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Πολιτιστικής Ποικιλομορφίας για τον Διάλογο και την Ανάπτυξη.

Ο Πρωθυπουργός ξεναγήθηκε στη μόνιμη συλλογή του μουσείου μαζί με πέντε μαθητές από το Σκαγιοπούλειο Ορφανοτροφείο, κάποιοι από τους οποίους επισκέπτονταν για πρώτη φορά την Αθήνα.

Η ξενάγηση έγινε από τον Υφυπουργό αρμόδιο για Θέματα Σύγχρονου Πολιτισμού, Νικόλα Γιατρομανωλάκη, συνοδεία της Υφυπουργού αρμόδιας για Θέματα Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Δόμνας Μιχαηλίδου, και του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου, Γιώργου Παπαναστασίου.

Στο τέλος της επίσκεψης ο Πρωθυπουργός έδωσε στα πέντε παιδιά αναμνηστικά δώρα από το Μουσείο και οι νεαροί μαθητές του είπαν ότι θα ολοκληρώσουν την επίσκεψή τους στην Αθήνα με επίσκεψη στην Ακρόπολη.

Μετά την ολοκλήρωση της ξενάγησης ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με την νέα Καλλιτεχνική Διευθύντρια του Μουσείου, την διεθνώς αναγνωρισμένη επιμελήτρια, ιστορικό τέχνης και μουσειολόγο Κατερίνα Γρέγου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης εξετάστηκαν οι μεγάλες δυνατότητες του ΕΜΣΤ, τα πλεονεκτήματα των κτιριακών υποδομών του και η εξαιρετική θέση που έχει στον αστικό ιστό, σε μικρή απόσταση από το ιστορικό κέντρο της Αθήνας, με αποτέλεσμα η σύγχρονη τέχνη να συνδυάζεται με τα αρχαία δημιουργήματα.

