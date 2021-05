Οικονομία

myAADE Live: ΑΦΜ ψηφιακά μέσω τηλεδιάσκεψης

ΑΦΜ ψηφιακά, σε λίγα λεπτά, μέσω τηλεδιάσκεψης, έχουν πλέον τη δυνατότητα να αποκτήσουν οι πολίτες, μέσω της υπηρεσίας myAADE Live, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Η διαδικασία περιλαμβάνει τα εξής απλά βήματα:

Είσοδος στην υπηρεσία μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (myaadelive.gov.gr)

Συμπλήρωση των απαραίτητων στοιχείων στην ψηφιακή αίτηση Απόκτησης ΑΦΜ και λήψη αριθμού καταχώρησης

Επιλογή της ημέρας και ώρας για ραντεβού με εκπρόσωπο της ΑΑΔΕ

Σύνδεση μέσω βιντεοκλήσης, όπου - μετά τη διαδικασία ταυτοποίησης - λαμβάνεται ο ΑΦΜ, ενώ η σχετική βεβαίωση αποστέλλεται ως ηλεκτρονικό έγγραφο

Με την εισαγωγή της απόκτησης ΑΦΜ στην υπηρεσία myAADElive, ολοκληρώνεται η πρώτη διαδικασία του ελληνικού Δημοσίου για εξ αποστάσεως ταυτοποίηση πολιτών (digital onboarding). Στην ιδία βιντεοκλήση, ο πολίτης μπορεί να πάρει και κλειδάριθμο.



Ο φορολογούμενος, από οποιοδήποτε σημείο του κόσμου, μπορεί πλέον να αποκτήσει ΑΦΜ και Κλειδάριθμο και να ξεκινήσει να συναλλάσσεται με την ΑΑΔΕ, χρησιμοποιώντας τις ψηφιακές υπηρεσίες της.



Όπως δήλωσε ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, «η ψηφιοποιημένη ΑΑΔΕ προσφέρει ολοένα και περισσότερες επιλογές συναλλαγών με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Ο τελικός στόχος παραμένει πάντα να φτάσουμε στο σημείο, όπου οι φορολογούμενοι θα πραγματοποιούν το σύνολο των συναλλαγών τους ψηφιακά, χωρίς να χρειάζεται να επισκεφτούν κάποια ΔΟΥ. Είμαστε σταθερά προσηλωμένοι στη διαρκή βελτίωση των υπηρεσιών μας, προς όφελος τόσο των πολιτών και των επιχειρήσεων, όσο και της ίδιας της ΑΑΔΕ».

