Ιταλία: Εφιαλτικό δυστύχημα σε τελεφερίκ (εικόνες)

Τραγωδία στην Ιταλία. Εννέα νεκροί από την πτώση καμπίνας τελεφερίκ.

Εννέα νεκροί είναι ο νέος απολογισμός από την πτώση καμπίνας τελεφερίκ που σημειώθηκε σήμερα λίγο πριν την μία, τοπική ώρα, σε περιοχή λίγο έξω από την λίμνη Γκάρντα, στην βόρεια Ιταλία.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, δυο παιδιά έχουν τραυματισθεί σοβαρά και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο του Τορίνο από τους πυροσβέστες. Όπως όλα δείχνουν, το ατσάλινο νήμα του τελεφερίκ κόπηκε και η καμπίνα έπεσε στο κενό λίγο πριν οι επιβάτες φτάσουν στον προορισμό τους.

