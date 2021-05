Υγεία - Περιβάλλον

Βασιλακόπουλος για θρομβώσεις: επιπλοκές σε 4-5 στους 1 εκατομμύριο εμβολιασμούς

«Αναμενόμενο» χαρακτήρισε ότι θα υπάρξουν επιπλοκές ο καθηγητής Πνευμονολογίας μετά τον εμβολιασμό ελάχιστων ανθρώπων και κάλεσε σε εμβολιασμό για την αποφυγή 4ου κύματος.

«Είναι ξεκάθαρο ότι δεν θα υπάρξει 4ο κύμα αν εμβολιαστούμε όσο πρέπει. Θα υπάρξει αν δεν εμβολιαστούμε», ξεκαθάρισε ο καθηγητής Θεόδωρος Βασιλακόπουλος μιλώντας σήμερα στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα».

Ο καθηγητής και μέλος της Επιτροπής τόνισε ότι, «για να μη θρηνήσουμε πολλά θύματα, θα πρέπει να σπεύσουν να εμβολιαστούν οι μεγάλες ηλικίες» και εξήγησε ότι, αν δεν γίνει αυτό, «μέχρι να πετύχουμε ανοσία στους 18άρηδες, θα χάσουν τη ζωή τους άνθρωποι άνω των 60».

Απαντώντας σε σχόλιο ότι και ηλικιωμένοι έχουν μπερδευτεί με όσα ακούγονται για τα εμβόλια, τόνισε ότι, «έχουμε ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο εμβόλια παγκοσμίως, χωρίς να υπάρχουν προβλήματα. Αντιθέτως, όσοι το έχουν πετύχει έχουν λύσει τα προβλήματά τους».

Κληθείς να σχολιάσει την περίπτωση της 44χρονης που έπαθε θρόμβωση μετά τον εμβολιασμό της με AstraZeneca, είπε πως είναι πια αποδεδειγμένο ότι «στο ένα εκατομμύριο ανθρώπους που κάνουν το εμβόλιο 4-5 άνθρωποι θα κάνουν επιπλοκή από αυτό» και σχολίασε ότι, «το να παίζει σε όλα τα Μέσα δημιουργεί περισσότερο φόβο».

«Είναι κάτι το οποίο αναμένεται», συμπλήρωσε και επανέλαβε ότι, «αν δεν κάνεις το εμβόλιο, κινδυνεύεις πολύ περισσότερο από ότι αν κάνεις το εμβόλιο».

Τέλος, είπε πως «το κράτος έχει επίσημους φορείς για να ενημερώνουν τον κόσμο. Η ενημέρωση πρέπει να γίνεται από το κράτος και τους επίσημους επιστημονικούς φορείς».

Και κατέληξε σχετικά με τις οδηγίες για εγκύους και θηλάζουσες ότι, «δεν είναι ότι δεν κινδυνεύει η έγκυος ή θηλάζουσα, είναι ότι προστατεύεται γιατί αν κολλήσει, θα έχει επιπλοκές».

