Έλιοτ Πέιτζ: Η πρώτη φωτογραφία με ανδρικό μαγιό και το μήνυμα

Το χαμόγελο τα λέει όλα για τον 34χρονο που αποκάλυψε την πραγματική του ταυτότητα.

Πιο ελεύθερος από ποτέ φαίνεται πως είναι ο Έλιοτ Πέιτζ, που ποζάρει για πρώτη φορά μετά την αποκάλυψη της ταυτότητάς του με μαγιό δίπλα σε πισίνα.

Ο 34χρονος που έκανε το μεγάλο βήμα του coming out ως τρανς άνδρας και το νέο βήμα στην καριέρα του έστειλε νέο ηχηρό μήνυμα απελευθέρωσης και ομορφιάς.

Μετά την αφαίρεση στήθους που είχε κάνει, δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του ότι, για πρώτη φορά αισθάνεται άνετα με το σώμα του και δεν έχει πια κρίσεις πανικού.

«Βγαίνεις από το μπάνιο, η πετσέτα τυλιγμένη γύρω σου, κοιτάζεις τον εαυτό σου στον καθρέφτη και λες αυτός είμαι. Δεν είχα πλέον καμία στιγμή πανικού. Δεν έχω τις στιγμές που είχα στο παρελθόν. Πιάνω το στήθος μου και νιώθω άνετα με το σώμα μου για πρώτη φορά», είχε δηλώσει πρόσφατα.

Έτσι, στη φωτογραφία που ανάρτησε στο Instagram και η οποία συγκέντρωσε πάνω από 2 εκατομμύρια likes και εκατοντάδες χιλιάδες σχόλια.

Στέκεται δίπλα στην πισίνα και με ένα ανδρικό μαγιό και χαμόγελο μέχρι τα αυτιά, γράφει:

«Το πρώτο μαγιό ενός τρανς» , προσθέτοντας τα hashtags #transjoy και #transisbeautiful.

