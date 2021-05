Αθλητικά

ΠΑΟΚ: τέλος ο Γκαρσία από τον πάγκο της ομάδας

Τι του ζήτησε ο Σαββίδης και ο Ουρουγουανός επιφυλάχθηκε να απαντήσει. Ανοίγει ο δρόμος για την επιστροφή Λουτσέσκου.

Η κατάκτηση του κυπέλλου Ελλάδας από τον ΠΑΟΚ με προπονητή τον Πάμπλο Γκαρσία προφανώς δεν ήταν αρκετή για τον Ιβάν Σαββίδη, ώστε να τον διατηρήσει στην τεχνική ηγεσία της ομάδας.

Σήμερα έγινε σύσκεψη και άμεση επικοινωνία του προέδρου του ΠΑΟΚ με τον Ουρουγουανό, όπου ο Ιβάν Σαββίδης ζήτησε από τον Πάμπλο Γκαρσία να συνεχίσει ως υπεύθυνος στη Β΄ ομάδα με όλο το επιτελείο του, ευχαριστώντας τον για την συμβολή του στην ομάδα και την κατάκτηση του κυπέλλου.

Ο Γκαρσία, ο οποίος κάθισε σε 42 παιχνίδια στο «τιμόνι» του «Δικεφάλου του βορρά» και υπέγραψε μάλιστα συμβόλαιο συνεργασίας ως το καλοκαίρι του 2023, επιφυλάχθηκε να απαντήσει. Αναμένεται δήλωση του προέδρου του ΠΑΟΚ, Ιβάν Σαββίδη.

Μετά από αυτή την εξέλιξη, όλα δείχνουν ότι ο Ραζβάν Λουτσέσκου είναι προ των πυλών της επιστροφής του στον ΠΑΟΚ.

