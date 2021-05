Αθλητικά

Euro 2020: Διάλεξε τους εκλεκτούς του ο Ντε Μπουρ

Η απουσία που αποτελεί την μεγαλύτερη έκπληξη σε ό,τι αφορά τις επιλογές του Ντε Μπουρ. Αναλυτικά η αποστολή.

Στην τελική 26άδα ποδοσφαιριστών που θα εκπροσωπήσει την Ολλανδία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που θα ξεκινήσει σε μερικές εβδομάδες κατέληξε ο ομοσπονδιακός προπονητής, Φρανκ Ντε Μπουρ.

Εκτός από τους Βαν Ντάικ, Ρόμπεν και Μπάμπελ που είχαν κοπεί ήδη από την αρχική προεπιλογή, οι τελευταίοι που κόπηκαν από την 26μελή αποστολή είναι οι: Μάρκο Μπίζοτ, Ρικ Κάρσντορπ, Ζερεμάια Σεντ Ζούστ, Κένι Τετέ, Χανς Χάτεμπουρ, Τόνι Βιλένα, Ανουάρ Ελ Γκάζι καθώς και ο Στίβεν Μπεργκβάιν της Τότεναμ, η απουσία του οποίου αποτελεί την μεγαλύτερη έκπληξη σε ό,τι αφορά τις επιλογές του Ντε Μπουρ.

Ως προς τους επιλεχθέντες, αυτοί που ξεχωρίζουν και αναμένονται να ηγηθούν της ολλανδικής προσπάθειας για διάκριση στη διοργάνωση είναι, μεταξύ άλλων, οι Τζίνι Βαϊνάλντουμ, Ματάις ντε Λιχτ, Φρένκι Ντε Γιονγκ και Μέμφις Ντεπάι.

Αναλυτικά η αποστολή:

Τερματοφύλακες: Γιάσπερ Σίλεσεν (Βαλένθια), Τιμ Κρουλ (Νόριτς), Μάαρτεν Στεκέλενμπουργκ (Άγιαξ)

Αμυντικοί: Πάτρικ φαν Άανχολτ (Κρίσταλ Πάλας), Νέιθαν Ακέ (Μάντσεστερ Σίτι), Ντέιλι Μπλιντ (Άγιαξ), Ντένζελ Ντάμφρις (Αϊντχόφεν), Ματάις ντε Λιχτ (Γιουβέντους), Γιούριεν Τίμπερ (Άγιαξ), Γιόελ Φέλτμαν (Μπράιτον), Στέφαν ντε Φράι (Ίντερ), Όουεν Βάινταλ (Άλκμααρ)

Μέσοι: Ντόνι φαν ντε Μπέεκ (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ), Ράιαν Χράφενμπερχ (Άγιαξ), Φρένκι ντε Γιονγκ (Μπαρτσελόνα), Ντάβι Κλάασεν (Άγιαξ), Τεν Κόπμαϊνερς (Άλκμααρ), Μάρτεν ντε Ροον (Αταλάντα), Ζεορζίνιο Βαϊνάλντουμ (Λίβερπουλ)

Επιθετικοί: Στίβεν Μπέρχαους (Φέγενοορντ), Κόντι Γκάκπο (Αϊντχόφεν), Λουκ ντε Γιονγκ (Σεβίλλη), Ντόνιελ Μάλεν (Αϊντχόφεν), Μέμφις Ντεπάι (Λιόν), Κουίνσι Πρόμες (Σπαρτάκ), Βόουτ Βέχορστ (Βόλφσμπουργκ)