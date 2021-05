Life

“Prestige The Band”: Στο “The 2Night Show” σε άλλο... ρόλο (βίντεο)

Το αγαπημένο συγκρότημα άφησε τα μικρόφωνα τους και έδωσε συνέντευξη στον Γρηγόρη Αρναούτογλου...

Οι «Prestige The Band», το αγαπημένο συγκρότημα που υποδέχεται μελωδικά τους καλεσμένους του «The 2Night Show», άφησαν για λίγο τη θέση τους και έδωσαν συνέντευξη στον Γρηγόρη Αρναούτογλου!

Ο Νίκος Παπαλεξάνδρου, ο «πατέρας» της μπάντας, ο Γιάννης Χειλάς, ο Κίμωνας Λιμενίδης και ο Θωμάς Πούτας μίλησαν για τη δημιουργία του συγκροτήματος και για το πώς «έδεσε» το παρεάκι, ενώ αποκαλύπτουν άγνωστες ξεκαρδιστικές στιγμές από την προσωπική τους ζωή. Τέλος, πιάνουν το μικρόφωνο και μας ξεσηκώνουν με τα τραγούδια και την τρέλα τους!

