Κοινωνία

Νέο Ηράκλειο: Νεαρός δέχθηκε επίθεση από ανήλικους

Τον ξυλοκόπησαν στο πρόσωπο και το σώμα για να του αρπάξουν το τσαντάκι.

Επίθεση από ομάδα ανηλίκων δέχθηκε ένας ανήλικος 16 ετών το βράδυ της Δευτέρας στον σταθμό ΗΣΑΠ στο Νέο Ηράκλειο.



Σύμφωνα με πληροφορίες, δυο μαθητές ηλικίας 16 ετών κάθονταν στην αποβάθρα του σταθμού ΗΣΑΠ Ηρακλείου. Ο ένας είχε κρεμασμένο ένα τσαντάκι στον ώμο του όταν ξαφνικά τους πλησίασε μια ομάδα ανηλίκων, ανάμεσα τους, σύμφωνα με τις καταγγελίες και ένα παιδί ηλικίας 10-12 ετών.

Άρχισαν να τον ξυλοκοπούν στο πρόσωπο και το σώμα για να του αρπάξουν το τσαντάκι. Ο 16χρονος ζήτησε βοήθεια από περαστικούς, ενώ διερχόμενοι πολίτες έσπευσαν να βοηθήσουν, με αποτέλεσμα οι δράστες να το βάλουν στα πόδια.

Οι αστυνομικοί, μετά τις καταγγελίες των 16χρονων, προσπαθούν να ταυτοποιήσουν τους ανήλικους δράστες, από τις κάμερες στον ΗΣΑΠ.

