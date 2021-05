Life

“Άγριες Μέλισσες”: τελευταία επεισόδια με θρήνο και οργή στο Διαφάνι (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στην “αυλαία” του β΄ κύκλου, έρχεται το “ξεκαθάρισμα λογαριασμών”, μια νύχτα από την οποία κανείς δεν ξέρει αν καταφέρει “να βγει ζωντανός”.

Δυνατή πλοκή, καταιγιστικές εξελίξεις, συγκλονιστικές ερμηνείες, κινηματογραφική αισθητική.

Οι «Άγριες Μέλισσες» έρχονται με τα τελευταία επεισόδια της φετινής σεζόν που θα καθηλώσουν…. από Δευτέρα έως και Πέμπτη, στις 22:00, στον ΑΝΤ1

Δευτέρα 31 Μαΐου - Επεισόδιο 148

Τα θανάσιμα μυστικά του Διαφανίου βγαίνουν πια στο φως, φέρνοντας όλους τους εμπλεκόμενους στα όριά τους. Η Μυρσίνη, μετά από όσα έμαθε, καταρρέει. Θα ξεσπάσει απροκάλυπτα την οργή της ή θα κινηθεί στα σκοτάδια, καταστρώνοντας νέο σχέδιο για να πάρει την εκδίκησή της; Ο Δούκας, μετά την περιπέτεια της υγείας του, επιστρέφει στο σπίτι του, με περιοριστικούς όρους, μέχρι να δικαστεί για τον φόνο του Θέμελη. Η Μυρσίνη, μπροστά στο δίλημμα αν θα του αποκαλύψει τα όσα έμαθε, συγκρούεται με τον Μελέτη. Θα προλάβουν οι τρεις αδελφές να προετοιμαστούν για την καταιγίδα που έρχεται ή το μίσος της Μυρσίνης θα παρασύρει τα πάντα στο διάβα του;

Τρίτη 1 Ιουνίου - Επεισόδιο 149

Οι τρεις αδελφές τρέμουν την αντίδραση της Μυρσίνης και του Δούκα και στέλνουν τον Σέργιο στη Λάρισα για να είναι ασφαλής. Η προσπάθεια του Νικηφόρου και του Κωνσταντή να συνετίσουν τους γονείς τους δεν έχει αποτέλεσμα και η Ασημίνα πηγαίνει μόνη ν’ αντιμετωπίσει τον Δούκα. Πώς θα αντιδράσει ο Δούκας; Η Πηνελόπη αποφασίζει να φύγει από το Διαφάνι και ζητάει τη βοήθεια της Ανέτ, ενώ η Δόμνα έρχεται αντιμέτωπη με την αλήθεια για τον φόνο του πατέρα της. Το βράδυ τούς βρίσκει όλους σε θέση μάχης και τις τρεις αδελφές στο σπίτι με τον Νικηφόρο, τον Λάμπρο, τον Κωνσταντή και τον Μιλτιάδη αρματωμένους.

Τετάρτη 2 Ιουνίου - Επεισόδιο 150

Το σχέδιο της Μυρσίνης μπαίνει σε εφαρμογή και η πιο σκοτεινή νύχτα πέφτει στο Διαφάνι. Κανείς δεν ξέρει αν θα βγει ζωντανός και αλώβητος. Το ξημέρωμα θα βρει το χωριό να μετράει τις πληγές του.

Πέμπτη 3 Ιουνίου - Επεισόδιο 151

Το Διαφάνι βυθίζεται στο πένθος. Η καταστροφή και ο θάνατος έχουν συγκλονίσει το χωριό. Θα υπάρξει δικαίωση για όλον αυτόν τον πόνο που προκάλεσαν οι Σεβαστοί;

Το επίσημο PODCAST «Άγριες Μέλισσες», με παρουσιαστή τον ίδιο τον σκηνοθέτη της σειράς, Λευτέρη Χαρίτο, μας ταξιδεύει πίσω από τις κάμερες. Ακούστε τα συγκλονιστικά επεισόδια, πατώντας τα παρακάτω link:

#AgriesMelisses

Ειδήσεις σήμερα:

Ματίνα Παγώνη: Σοβαρό ατύχημα για την Πρόεδρο της ΕΙΝΑΠ

Οικογενειακή τραγωδία για μία σέλφι

Πέθανε η Κάρλα Φράτσι

Gallery