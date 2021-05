Αθλητικά

ΝΒΑ – Νικς: Αποκλεισμός σε οπαδό που έφτυσε τον Γιανγκ

Φίλαθλος τιμωρήθηκε ξανά στο ΝΒΑ για απρεπή συμπεριφορά.

Όπως ανακοίνωσαν οι Νιού Γιορκ Νικς, ο οπαδός που έφτυσε τον Τρέι Γιάνγκ των Ατλάντα Χοκς, στην τέταρτη περίοδο της μεταξύ τους αναμέτρηση της Τετάρτης (26/5) για τα πλέι οφ του κορυφαίου πρωταθλήματος μπάσκετ του κόσμου, αποβλήθηκε επ' αόριστον από το «Madison Square Garden».

«Αυτό ήταν εντελώς απαράδεκτο και δεν θα γίνει ανεκτό στο χώρο μας. Έχουμε παραδώσει τις πληροφορίες στις αρμόδιες αρχές», ανέφεραν σε ανακοίνωση τους οι Νικς, οι οποίοι ζήτησαν συγγνώμη από τον Γιάνγκ και τους Ατλάντα Χοκς.

