Συνταγές

Συνταγή για γλυκό ψυγείου από τον Πέτρο Συρίγο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το ωραιότερο γλυκό ψυγείου με τρεις διαφορετικές σοκολάτες, πλούσια αλατισμένη καραμέλα και βάση από τα αγαπημένα μουστοκούλουρα που θα σε ξετρελάνει!

Συνταγή για ένα γευστικότατο γλυκό ψυγείου, με τρεις διαφορετικές σοκολάτες, πλούσια αλατισμένη καραμέλα και βάση από μουστοκούλουρα, μοιράστηκε με τους τηλεθεατές της εκπομπής «Το Πρωινό» ο σεφ Πέτρος Συρίγος.

Υλικά

Για τη βάση

250 γρ μουστοκούλουρο

100 γρ λιωμένο βούτυρο

200 γρ μαύρη σοκολάτα

Για την λευκή στρώση σοκολάτας

500 γρ λευκή σοκολάτα

80 γρ βούτυρο

1 κουτάκι ζαχαρούχο γάλα

Φιστίκι Αιγίνης προαιρετικά

Για την αλατισμένη καραμέλα

120 γρ βούτυρο

230 γρ καστανή ζάχαρη

230 ml κρέμα γάλακτος 35%

1/2 κ.τ.γ αλάτι

200 γρ φιστίκι αράπικο

Για την επικάλυψη σοκολάτας γάλακτος

400 γρ σοκολάτα γάλακτος

60 ml ηλιέλαιο

Εκτέλεση

Για την βάση

Θρυμματίζουμε τα μουστοκούλουρα και τα ανακατεύουμε με το λιωμένο βούτυρο. Το στρώνουμε σε ένα ταψάκι διαστάσεων 25?30 Βάζουμε για 15 λεπτά στην κατάψυξη. Λιώνουμε την σοκολάτα και την βάζουμε πάνω από την στρώση με το μουστοκούλουρο. βάζουμε στην κατάψυξη μέχρι να προχωρήσουμε το επόμενο στάδιο.

Για την λευκή στρώση σοκολάτας

Ψιλοκόβουμε και λιώνουμε την λευκή σοκολάτα σε μπαιν μαρι. Σε ένα κατσαρολακι βάζουμε το βούτυρο σε μέτρια φωτιά και όταν λιώσει προσθέτουμε το ζαχαρούχο, ανακατεύουμε να ζεσταθεί, προσοχή μην μας κολλήσει. Το προσθέτουμε στην λιωμένη ζέστη λευκή σοκολάτα και ανακατεύουμε με μια μαριζ, προσοχή πρέπει να είναι και τα δυο ζεστά για να μην μας παγώσει το μείγμα. Αν θέλουμε προσθέτουμε ψιλοκομμένο φιστίκι Αιγίνης . Βγάζουμε το ταψάκι από την κατάψυξη και προσθέτουμε το μείγμα πάνω από την λιωμένη σοκολάτα που έχει παγώσει και βάζουμε πάλι στην κατάψυξη.

Για την αλατισμένη καραμέλα

Σε ένα κατσαρολάκι βάζουμε την κρέμα γάλακτος να ζεσταθεί, την κρατάμε ζέστη. Βάζουμε την καστανή ζάχαρη σε ένα τηγάνι στο κέντρο και βάζουμε σε μέτρια φωτιά ώστε να λιώσει, προσοχή μην μας καεί. Προσθέτουμε σε κομματάκια το βούτυρο και ανακατεύουμε με ένα σύρμα χειρός, στη συνέχεια προσθέτουμε την ζέστη κρέμα γάλακτος και ανακατεύουμε μέχρι να ενσωματωθούν τα υλικά, να σπάσουν οι σβόλοι της ζάχαρης και να δέσει λίγο η ζεστή σάλτσα καραμέλας. Τέλος αφαιρούμε και προσθέτουμε το φιστίκι. Βγάζουμε το ταψάκι από την κατάψυξη και προσθέτουμε την αλατισμένη καραμέλα. Βάζουμε πάλι στην κατάψυξη.

Για την επικάλυψη σοκολάτας

Βάζουμε στο μπαιν μαρι την ψιλοκομμένη σοκολάτα και το ηλιέλαιο και ανακατεύουμε μέχρι να λιώσει. Βγάζουμε το ταψάκι από την κατάψυξη προσθέτουμε πάνω στην στρώση καραμέλας την λιωμένη σοκολάτα και βάζουμε στο ψυγείο. Το γλυκό συντηρείται στο ψυγείο.

Ειδήσεις σήμερα:

Επίσκεψη Τσαβούσογλου στην Ελλάδα με... τουρκικό ερευνητικό στο Αιγαίο

Γυμναστήρια: ποιοι πρέπει να φορούν μάσκα

“Δήμητρα της Λέσβου”: Συγγενείς μιλούν στον ΑΝΤ1 για την εξαφάνιση