Χειροπέδες σε διακινητή παιδικής πορνογραφίας

Πως ταυτοποιήθηκε ο δράστης στο πλαίσιο διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας

Συνελήφθη στην Κω ένας άνδρας για διακίνηση μέσω διαδικτύου και κατοχή υλικού πορνογραφίας ανηλίκων. Σε βάρος του σχηματίστηκε σχετική δικογραφία.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας, διαβιβάστηκαν στη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος δεδομένα αναφορικά με ανάρτηση – δημοσίευση υλικού πορνογραφίας ανηλίκων, από χρήστη του διαδικτύου που βρίσκεται εντός της ελληνικής επικράτειας.

Έγινε ψηφιακή ανάλυση των στοιχείων και ψηφιακών δεδομένων κατά την οποία προσδιορίστηκαν τα επίμαχα ηλεκτρονικά ίχνη και ταυτοποιήθηκε ο δράστης.

Τα ενοχοποιητικά ευρήματα

Ακολούθως, το προανακριτικό υλικό διαβιβάστηκε στο Τμήμα Ασφαλείας Κω, αστυνομικοί του οποίου πραγματοποίησαν έρευνα στο σπίτι του όπου, παρουσία δικαστικού λειτουργού, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

Κινητό τηλέφωνο από το οποίο φέρεται να έγινε η επίμαχη δημοσίευση

Φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής

Φορητός σκληρός δίσκος

Επίσης, κατά την εξέλιξη της έρευνας προέκυψε ότι ο κατηγορούμενος διατηρούσε αποθηκευμένα στο κινητό του τηλέφωνο αρχεία (φωτογραφίες) πορνογραφίας ανηλίκων.

Τα κατασχεθέντα ψηφιακά πειστήρια θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για περαιτέρω εργαστηριακή εξέταση.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κω, του ασκήθηκε ποινική δίωξη και παραπέμφθηκε σε κύρια ανάκριση.

