Κοινωνία

Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος: Συλλήψεις για παιδική πορνογραφία στην Αθήνα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σύλληψη δύο ανδρών, ηλκικίας 32 και 35 ετών, για πορνογραφία ανηλίκων. Κατασχέθηκαν κινητά και σκληροί δίσκοι.

Δύο άνδρες, ηλικίας 32 και 35 ετών, συνελήφθησαν, στην Αθήνα, από τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, κατηγορούμενοι για πορνογραφία ανηλίκων, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία αυτόφωρης διαδικασίας, κακουργηματικού χαρακτήρα. Παράλληλα, σχηματίστηκε δικογραφία τακτικής διαδικασίας, με την ίδια κατηγορία, και σε βάρος ενός άλλου 35χρονου.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι κατηγορούμενοι, με τη χρήση συγκεκριμένων ηλεκτρονικών ιχνών, απέκτησαν πρόσβαση σε διάφορους ιστότοπους - εφαρμογές και είχαν πρόσφορο προς διαμοιρασμό πλήθος αρχείων με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων. Από την αστυνομική προανάκριση ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία των εμπλεκομένων ατόμων και εντοπίστηκε ο τόπος κατοικίας τους.

Σε αστυνομικές έρευνες στις οικίες των εμπλεκομένων, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν 3 κινητά τηλέφωνα, 4 εσωτερικοί σκληροί δίσκοι, καθώς και 2 κάρτες μνήμης τύπου microSD. Παράλληλα, από την έρευνα στα ψηφιακά πειστήρια των δύο συλληφθέντων, βρέθηκαν πλήθος φωτογραφιών και βίντεο πορνογραφίας ανηλίκων, ενώ για τον τρίτο δράστη προέκυψε η εμπλοκή του στην παράνομη δραστηριότητα, χωρίς ωστόσο να συντρέχουν οι προϋποθέσεις της αυτόφωρης διαδικασίας.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα και παραπέμφθηκαν σε ανακριτή, ενώ η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του τρίτου δράστη υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Ειδήσεις σήμερα

Κρήτη: εγκεφαλικά νεκρή η 44χρονη με την θρόμβωση μετά το εμβόλιο της AstraZeneca

Φωτιά στο Ηράκλειο - Πυκνοί καπνοί “πνίγουν” την περιοχή

Εστίαση: “βροχή” από πρόστιμα την Παρασκευή