Επίσκεψη Τσαβούσογλου στην Ελλάδα με... τουρκικό ερευνητικό στο Αιγαίο

Νέα πρόκληση των Τούρκων ανήμερα της επίσκεψης του Μεβλούτ Τσαβούσογλου στην Ελλάδα

Τουρκικό ερευνητικό θα… αλωνίζει στο Αιγαίο, την ώρα που ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα υποδέχεται τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, στο Μέγαρο Μαξίμου και λίγο αργότερα ο Νίκος Δένδιας στο ΥΠΕΞ.

Η Τουρκία επέλεξε να δεσμεύσει την θαλάσσια περιοχή μεταξύ Χίου, Σάμου και Ικαρίας. Πρόκειται για μια περιοχή, της οποίας τα δύο τρίτα είναι μέσα σε χώρο ελληνικής δικαιοδοσίας.



Πρόκειται για το ερευνητικό "Tubitak Marmara", το οποίο θα πραγματοποιήσει έρευνες από τις 31 Μαΐου, έως και τις 10 Ιουνίου.

Η προκλητικότητα συνεχίζεται και από αέρος...

Την Παρασκευή, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΓΕΕΘΑ, τουρκικά αεροσκάφη ανάμεσά τους 4 κατασκοπευτικά CN-235, 2 ATR-72 ναυτικής συνεργασίας, 5 ελικόπτερα και τέσσερα F-16 προχώρησαν σε 51 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου.

Οι 5 από τις παραβιάσεις ήταν από τα μαχητικά και οι υπόλοιπες από τα άλλα αεροσκάφη.

