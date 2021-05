Πολιτική

Σακελλαροπούλου: στον Μυστρά για τις εκδηλώσεις των Παλαιολογείων 2021 (εικόνες)

Η κυρία Σακελλαροπούλου κατέθεσε στεφάνι στον Ανδριάντα του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου και έκανε λόγο για "ιερά χώματα".

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου επισκέπτεται τον Μυστρά για τις εκδηλώσεις των «Παλαιολογείων 2021».

Η κυρία Σακελλαροπούλου παρέστη στην επιμνημόσυνη δέηση στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Δημητρίου στον Αρχαιολογικό χώρο Μυστρά, χοροστατούντος του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτη Μονεμβασίας και Σπάρτης κ. Ευσταθίου. Αμέσως μετά κατέθεσε στεφάνι στον Ανδριάντα του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου και έκανε την ακόλουθη δήλωση:

"Στα ιερά αυτά χώματα, τα ερείπια του Μυστρά, μ’ ένα μονάχα βήμα μεταφέρεται κανείς στην σφαίρα του θρύλου. Ηρωικές σκιές, μάρτυρες των τελευταίων στιγμών της Κωνσταντινούπολης, κυκλοφορούν ανάμεσα στα ερείπια, θυμίζοντάς μας ότι η θυσία για την ελευθερία δικαιώνει τη ζωή. Και πρώτος ανάμεσα στους τελευταίους Βυζαντινούς ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, ο Μαρμαρωμένος Βασιλιάς. Η επιβίωση του μύθου του ως τις μέρες μας, οι αναπαραστάσεις του στη λαϊκή μας παράδοση, η ανεξίτηλη εγγραφή των, γενναίων, ύστατων λόγων του στο συλλογικό υποσυνείδητο, είναι μια διαδικασία που συντήρησε την εθνική συνείδηση μέσα στους αιώνες και συνέβαλε στην Επανάσταση του 1821 και τη δημιουργία της σύγχρονης Ελλάδας".

Στη συνέχεια η Πρόεδρος της Δημοκρατίας μετέβη στο κοινοτικό κατάστημα του Μυστρά όπου την υποδέχθηκε ο Δήμαρχος Σπάρτης Πέτρος Δούκας που της προσέφερε μια επετειακή συλλεκτική σειρά γραμματοσήμων. Aπαντώντας στον Δήμαρχο η Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε:

"Θέλω να σας ευχαριστήσω για την όμορφη εμπειρία που μου προσφέρατε να περπατήσω στην καστροπολιτεία του Μυστρά, εστία της πολιτικής και πνευματικής ζωής της βυζαντινής αυτοκρατορίας λίγο πριν από την πτώση της. Τον τόπο των Παλαιολόγων και του Πλήθωνα του Γεμιστού, αυτής της κορυφαίας πνευματικής φυσιογνωμίας των ύστερων βυζαντινών χρόνων, που επανεισήγαγε την πλατωνική σκέψη στη δυτική Ευρώπη και έπαιξε τόσο σημαντικό ρόλο στην Αναγέννηση. Ένθερμος υπερασπιστής της φυσικής και πολιτισμικής συνέχειας του ελληνισμού, ο Γεμιστός μετέδωσε και στον μαθητή του, τον «πανάριστον άνακτα» Κωνσταντίνο Παλαιολόγο, την ιδέα της συγκρότησης ενός εθνικού ελληνικού κράτους. Την ιερή αυτή ιδέα, την οποία θα πραγμάτωναν τετρακόσια χρόνια αργότερα, οι Έλληνες του 1821. Θέλω να σας αποχαιρετήσω με μια φράση του Πλήθωνα, μια φράση που εξακολουθεί να δονεί με ενθουσιασμό την ψυχή κάθε Έλληνα: «Έλληνες εσμέν το γένος, ως η τε φωνή και η πάτριος παιδεία μαρτυρεί".

Κατά την διάρκεια της επίσκεψής της η κυρία Σακελλαροπούλου ξεναγήθηκε στον αρχαιολογικό χώρο του Μυστρά και επισκέφτηκε το Ινστιτούτο Έρευνας Βυζαντινού Πολιτισμού καθώς και την Οικία της Ευρώπης και το Μουσείο Ελιάς και Ελληνικού Λαδιού του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς στη Σπάρτη. Παρόντες στην επίσκεψη της Προέδρου της Δημοκρατίας στον Μυστρά ήταν ο Υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης, ο εκπρόσωπος του Προέδρου της Βουλής, Αθανάσιος Δαβάκης, ο πρώην πρωθυπουργός Λουκάς Παπαδήμος, οι βουλευτές Νεοκλής Κρητικός και Σταύρος Αραχωβίτης και ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας.

