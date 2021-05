Κόσμος

Μπόρις Τζόνσον: Μυστικός γάμος με την Κάρι Σίμοντς

Ο Βρετανός Πρωθυπουργός παντρεύτηκε σε μυστική τελετή στον Καθεδρικό Ναό του Γουέστμινστερ.

Ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας, Μπόρις Τζόνσον και η Κάρι Σίμοντς παντρεύτηκαν σε μυστική τελετή στον καθεδρικό ναό του Γουέστμινστερ σήμερα, σύμφωνα με τις εφημερίδες Sun and Mail on Sunday.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ναός κλειδώθηκε ξαφνικά σήμερα μετά το μεσημέρι και λίγο αργότερα έφθασε εκεί η Σίμοντς, η οποία ζει με τον Μπόρις Τζόνσον στη Ντάουνινγκ Στριτ από το 2019 όταν εκείνος ανέλαβε την Πρωθυπουργία. Ο γιος τους γεννήθηκε τον Απρίλιο 2020.

Οι προσκεκλημένοι έλαβαν τις προσκλήσεις τους την τελευταία στιγμή.

Ο Μπόρις Τζόνσον, με το προσωνύμιο “Bonking Boris”, κάποτε αποπέμφθηκε από την ομάδα πολιτικής του Συντηρητικού Κόμματος διότι είχε πει ψέματα για κάποια εξωσυζυγική σχέση. Έχει πάρει διαζύγιο δύο φορές και αρνείται να αποκαλύψει πόσα παιδιά έχει.

Εκπρόσωπος του πρωθυπουργικού γραφείου απέφυγε να σχολιάσει τις πληροφορίες.

