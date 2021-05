Παράξενα

Γροιλανδία: Ελληνίδα κοινωνική λειτουργός φροντίζει κακοποιημένα παιδιά (βίντεο)

Μια Ελληνίδα στη χώρα του «Ήλιου του Μεσονυχτίου». Η Ιωάννα Μαυροκεφαλίδου μίλησε για την εμπειρία της στην εκπομπή "Πρωινοί Τύποι".

Η Ιωάννα Μαυροκεφαλίδου ζει κι εργάζεται τα τελευταία τρία χρόνια στη Γροιλανδία ως κοινωνική λειτουργός στο τμήμα κακοποιημένων παιδιών.

Οι "Πρωινοί Τύποι" τη συνάντησαν στο Ιλουλισάτ την πιο τουριστική πόλη της Βόρειας Γροιλανδίας που είναι ιδιαίτερα γνωστή για τα παγόβουνά της.

Μάλιστα, αυτή την περίοδο διανύουν το φαινόμενο του «Ήλιου του Μεσονυχτίου», έχοντας έξι μήνες ημέρα.

Δείτε τι είπε στον ΑΝΤ1:

