Κοινωνία

Σαλαμίνα: πυροβόλο όπλο εντοπίστηκε σε παραλία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το περίστροφο περισυνέλεξαν οι Αρχές σε απόσταση περίπου ενάμιση μέτρου από την ακτή.

(φωτό αρχείου)

Περίστροφο πυροβόλο όπλο εντοπίστηκε, το μεσημέρι του Σαββάτου, από ιδιώτη, στη θαλάσσια περιοχή "Μπατσί" βόρεια της Σαλαμίνας.

Στο σημείο μετέβησαν στελέχη της οικείας Λιμενικής Αρχής, όπου περισυνέλεξαν το όπλο σε απόσταση περίπου ενάμιση μέτρου από την ακτή.

Το Γ' Λιμενικό Τμήμα Σαλαμίνας πρόκειται να παραδώσει το όπλο στην ασφάλεια του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά.

Το όπλο αναμένεται να ελεγχθεί για τυχόν χρήση του σε εγκληματικής ενέργειες.

Μιχαηλίδου: Γινόμαστε ανάδοχοι, βγάζουμε τα παιδιά από τα ιδρύματα

Σκρέκας στον ΑΝΤ1 για δασικούς χάρτες: όσοι κατέχουν νόμιμα εκτάσεις θα δικαιωθούν (βίντεο)

Βασιλακόπουλος στον ΑΝΤ1: απέχουμε ακόμη πολύ από την ανοσία της αγέλης (βίντεο)