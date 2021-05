Αθλητικά

Κυπελλούχος Ευρώπης η ΑΕΚ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Ένωση επικράτησε της Ίσταντς και στον β΄ τελικό του European Cup ανδρών

Κυπελλούχος Ευρώπης για πρώτη φορά στην Ιστορία της στέφθηκε η ΑΕΚ, στο κλειστό της Κανήθου, στη Χαλκίδα.

Η Ένωση επικράτησε και στον β΄ τελικό του European Cup ανδρών της Ίσταντς, αυτή τη φορά με 24-20, χαρίζοντας στην Ελλάδα το δεύτερο ευρωπαϊκό τρόπαιο, μετά το Τσάλεντζ Καπ (σ.σ. από φέτος η διοργάνωση ονομάζεται European Cup) που είχε κατακτήσει ο Διομήδης Άργους το 2012, με προπονητή τον νυν τεχνικό της ΑΕΚ, Δημήτρη Δημητρούλια.

Η ΑΕΚ μπήκε δυνατά στον τελικό και με τρία γκολ του Μυλωνά και ένα του Πέντερσεν προηγήθηκε με 4-2 στο πρώτο οκτάλεπτο. Οι αποκρούσεις του Μπάουερ έδωσαν ώθηση στους παίκτες του Δημήτρη Δημητρούλια.

Η Ίσταντς βρήκε γκολ με τους Χάλμπακ και Νίγκρεν αλλά η τυπικά φιλοξενούμενη ΑΕΚ έφτασε στο +3 (5-8) με τον Μυλωνά. Οι τυπικά γηπεδούχοι βρήκαν και πάλι απαντήσεις και με Νίγκρεν και Ντάλιν μείωσαν σε 8-9 δέκα περίπου λεπτά πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Το εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Τζηρά έφερε και πάλι τη διαφορά στα δύο τέρματα. Ένα γκολ του Άντερσον όμως και δύο του Νίγκρεν έφερε την Ίσταντς στο 11-10 με την ΑΕΚ να ισοφαρίζει με τον Πέντερσεν για το 11-11 που ήταν το σκορ του πρώτου ημιχρόνου.

Στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους οι Σουηδοί μπήκαν με τακτική να πάρουν προβάδισμα δύο τερμάτων γρήγορα προκειμένου να εξαντλήσουν τις πιθανότητες ανατροπής στη συνέχεια. Οι τυπικά γηπεδούχοι βρήκαν γκολ με Χάλμπακ, Ντάλιν και Νίγκρεν αλλά η ΑΕΚ είχε τις απαντήσεις και προσπέρασε με 14-15 με εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Δομπρή στο 43ο λεπτό.

H AEK έφτασε στο +2 (15-17) με τον Κεδέρη με τον παίκτη της Ένωσης να δίνει το... σύνθημα στην εξέδρα. Ο Μυλωνάς έκανε το 16-19 για την ομάδα του Δημήτρη Δημητρούλια που μπήκε στο τελευταίο δεκάλεπτο του ματς με τεράστιο πλεονέκτημα.

Στην τελική ευθεία του ματς η διαφορά άνοιξε ακόμη περισσότερο με την ΑΕΚ να σφραγίζει την κατάκτηση του τροπαίου και να γνωρίζει την αποθέωση από τον κόσμο που βρέθηκε στο κλειστό της Κανήθου.

Ειδήσεις σήμερα:

Ο Βέργος κράτησε τον Παναιτωλικό στη Super League

Πράσινο Ψηφιακό Πιστοποιητικό: Σε ισχύ από τη Δευτέρα

Δένδιας - Τσαβούσογλου: Θερμός εναγκαλιασμός πριν από το δείπνο (εικόνες)