Συνταγές

Συνταγή για γλασαρισμένη πανσέτα με σάλτσα μπάρμπεκιου από τον Πέτρο Συρίγο

Ο σεφ της εκπομπής «Το Πρωινό» αποκαλύπτει τα βήματα για την πιο απολαυστική πανσέτα αλλά και την πιο επιτυχημένη σάλτσα μπάρμπεκιου.

Μια λαχταριστή, τραγανή πανσέτα ετοίμασε τη Δευτέρα ο σεφ της εκπομπής «Το Πρωινό».

Ο Πέτρος Συρίγος έδειξε βήμα βήμα τη διαδικασία για το γλασαρισμένο κρέας με τις πατάτες, ενώ έδωσε και τα μυστικά για την πιο επιτυχημένη BBQ Sauce!

ΥΛΙΚΑ

10 πανσετάκια χοιρινά

1 κ.σ πάπρικα καπνιστή

ελαιόλαδο

αλάτι

πιπέρι

Υλικά για την BBQ Sauce

1 κεφάλι σκόρδου

1 κ.σ. ελαιόλαδο

350 γρ. καστανή ζάχαρη

250 ml χυμό ανανά

130 ml νερό

150 ml σάλτσα σόγιας

Η εκτέλεση των συνταγών από τον Πέτρο Συρίγο: