Ισχυρός σεισμός στην Αλάσκα (βίντεο)

Σεισμική δόνηση καταγράφηκε στην Αλάσκα, προκαλώντας πανικό.

Σεισμός μεγέθους 6,1 Ρίχτερ σημειώθηκε στην Αλάσκα, σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο.

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 58,2 χιλιόμετρα και το επίκεντρο εντοπίστηκε στα 161 χιλιόμετρα βόρεια της περιοχής Anchorage.

Η δόνηση σημειώθηκε στις 11:00 της Κυριακής, τοπική ώρα και έγινε αισθητή σε όλη σχεδόν την περιοχή της Αλάσκας.

Δεν εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι.

