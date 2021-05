Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Δευτέρας

Σε ποιες περιοχές της χώρας εντοπίστηκαν, το τελευταίο 24ωρο, φορείς του νέου ιού. Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ.

Υπέκυψαν σε επιπλοκές της COVID-19 δεκάδες ασθενείς το τελευταίο 24ωρο, ανεβάζοντας τον συνολικό απολογισμό των θυμάτων της πανδημίας στην Ελλάδα, ενώ εκατοντάδες άλλοι εξακολουθούν να νοσηλεύονται διασωληνωμένοι στις ΜΕΘ.

Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε σήμερα 1.007 νέα κρούσματα. Από αυτά, ένα είναι εισαγόμενο και εντοπίστηκε κατόπιν ελέγχου στις πύλες εισόδου της χώρας.

Στην Αττική εντοπίστηκαν 513 νέα κρούσματα, στη Θεσσαλονίκη 107 και στη Λάρισα 30.

Η γεωγραφική κατανομή των νέων κρουσμάτων ανά Περιφερειακή Ενότητα:

Η ημερήσια έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης από τον ΕΟΔΥ

