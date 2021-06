Παράξενα

Θεσσαλονίκη: βρήκε ερπετό μέσα στην λεκάνη της τουαλέτας!

Μπροστά σε ένα αναπάντεχο θέμα βρέθηκαν οι ένοικοι του σπιτιού.

Επίσκεψη σε λεκάνη τουαλέτας σε σπίτι στη Θεσσαλονίκη έκανε ένας τιφλίτης!

Πρόκειται για μια άποδη σαύρα, η οποία έκανε χθες στην εμφάνισή της στην τουαλέτα σπιτιού.

Το απίστευτο περιστατικό έκανε γνωστό με ανάρτησή του στο Facebook ο εθελοντής της Δράσης για την Άγρια Ζωή, Στέλιος Γερονυμάκης.

«Το πιο απίστευτο αλλά αληθινό περιστατικό συνέβη σήμερα, μια κλήση για ερπετό μέσα στην λεκάνη τουαλέτας… ενας τυφλιτης (αποδη σαυρα)», αναφέρει σε ανάρτησή του ο κ. Γερονυμάκης.

